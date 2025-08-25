Matthew Strazel réagit à son forfait pour l’EuroBasket : « J’ai pas de mots, que des larmes »

Après l’annonce officielle de son forfait, Matthew Strazel (23 ans, 20 sélections) a pris la parole sur X. Contraint de renoncer à l’EuroBasket en raison d’une blessure à la cuisse, le meneur de l’AS Monaco n’a pas caché son immense déception de manquer ce rendez-vous avec l’équipe de France.

« J’aurais tout fait pour vibrer avec ce maillot »

Dans un court message, Strazel a laissé parler ses émotions : « La foudre qui s’abat sur moi. J’ai pas de mots, que des larmes. J’aurais tout fait pour vibrer avec ce maillot et pour porter cette nouvelle génération 🙏🏽🇫🇷 » a-t-il écrit dimanche soir.

Une déclaration qui témoigne de la douleur du joueur, alors qu’il avait pris part à toute la préparation avant son arrêt forcé.

la foudre qui s’abat sur moi.

j’ai pas de mots,que des larmes.

J’aurais tout fait pour vibrer avec ce maillot et pour porter cette nouvelle génération 🙏🏽🇫🇷 https://t.co/KW0z3zyKfP — Matthew STRAZEL (@mtwbucket32) August 24, 2025

Un effectif largement renouvelé

L’absence de Strazel s’ajoute à une transformation déjà majeure du groupe tricolore. Des Jeux olympiques de Paris en 2024, seuls trois joueurs sont encore présents : Guerschon Yabusele, Bilal Coulibaly et Isaïa Cordinier. Autour d’eux, ce sont donc neuf nouveaux joueurs et un staff technique inédit qui aborderont l’EuroBasket 2025.

Avec Nadir Hifi rappelé pour remplacer Strazel, les Bleus débuteront leur campagne européenne ce jeudi 28 août face à la Belgique à Katowice (Pologne).