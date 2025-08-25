Recherche
Équipe de France

Matthew Strazel réagit à son forfait pour l’EuroBasket : « J’ai pas de mots, que des larmes »

Équipe de France - Forfait pour l’EuroBasket 2025 après sa blessure à la cuisse, Matthew Strazel a exprimé toute sa détresse sur X. Le meneur de l’AS Monaco ne pourra pas défendre les couleurs des Bleus, qui aborderont la compétition avec un effectif profondément renouvelé.
00h00
Matthew Strazel réagit à son forfait pour l’EuroBasket : « J’ai pas de mots, que des larmes »

Matthew Strazel est forfait pour l’EuroBasket 2025

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Après l’annonce officielle de son forfait, Matthew Strazel (23 ans, 20 sélections) a pris la parole sur X. Contraint de renoncer à l’EuroBasket en raison d’une blessure à la cuisse, le meneur de l’AS Monaco n’a pas caché son immense déception de manquer ce rendez-vous avec l’équipe de France.

LIRE AUSSI

« J’aurais tout fait pour vibrer avec ce maillot »

Dans un court message, Strazel a laissé parler ses émotions : « La foudre qui s’abat sur moi. J’ai pas de mots, que des larmes. J’aurais tout fait pour vibrer avec ce maillot et pour porter cette nouvelle génération 🙏🏽🇫🇷 » a-t-il écrit dimanche soir.
Une déclaration qui témoigne de la douleur du joueur, alors qu’il avait pris part à toute la préparation avant son arrêt forcé.

Un effectif largement renouvelé

L’absence de Strazel s’ajoute à une transformation déjà majeure du groupe tricolore. Des Jeux olympiques de Paris en 2024, seuls trois joueurs sont encore présents : Guerschon Yabusele, Bilal Coulibaly et Isaïa Cordinier. Autour d’eux, ce sont donc neuf nouveaux joueurs et un staff technique inédit qui aborderont l’EuroBasket 2025.

Avec Nadir Hifi rappelé pour remplacer Strazel, les Bleus débuteront leur campagne européenne ce jeudi 28 août face à la Belgique à Katowice (Pologne).

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
