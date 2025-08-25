Recherche
Betclic Élite

La SIG Strasbourg lance sa préparation par une victoire face à l’ASA

Betclic ÉLITE - La SIG Strasbourg a remporté son premier match de préparation à la saison 2025-2026 en s’imposant sur le parquet de l’Alliance Sport Alsace (80-83). Un succès anecdotique sur le plan comptable mais déjà important pour le moral des SIGmen.
|
00h00
Résumé
Écouter
La SIG Strasbourg lance sa préparation par une victoire face à l’ASA

Marcus Keene a planté 23 points lors du premier match de préparation de la SIG Strasbourg

Crédit photo : SIG Strasbourg

La SIG Strasbourg retrouvait la compétition ce dimanche à la Forest Arena, face à l’Alliance Sport Alsace, pour son premier test de présaison. Malgré les absences de Gabe Brown et Mike Davis Jr, ménagés, les Strasbourgeois sont allés chercher une courte victoire (80-83). Marcus Keene (1,75 m, 30 ans), déjà en mode « clutch », a fait basculer le match dans le money-time.

Marcus Keene en patron

Dans une rencontre accrochée du début à la fin, la SIG Strasbourg a dû s’en remettre au talent de son meneur américain. Auteur de 23 points, Marcus Keene a inscrit 13 des 15 derniers points de son équipe en moins de deux minutes, offrant ainsi la victoire aux siens. « On a forcément à cœur de ramener la victoire lors d’une première rencontre. Ce soir, on gagne sur la fin de match donc cela montre le caractère de cette équipe », a souligné William Pfister sur le site officiel du club.

Un groupe encore en rodage

Face à une formation d’Élite 2, les Alsaciens ont montré de bonnes séquences mais aussi de nombreuses approximations. « On est peut-être jeune et on manque d’expérience, mais il n’est pas question d’excuser un manque d’intensité de notre part. Ce match doit nous aider à comprendre le niveau exigé », a insisté l’assistant coach Massimo Maffezzoli dans les colonnes des Dernières Nouvelles d’Alsace.

Jahel Trefle (6 points à 2/2 et 0 rebond pour 6 d’évaluation en 17 minutes) ou encore Oscar Wembanyama (2 points à 1/1, 2 rebonds et 3 passes décisives pour 9 d’évaluation en 23 minutes) ont eu l’occasion de s’exprimer, preuve que le staff n’hésite pas à responsabiliser les jeunes dès le début de la préparation.

Prochain rendez-vous à Nancy

Après ce premier galop d’essai, Strasbourg poursuivra sa préparation dès samedi (20h) sur le parquet du SLUC Nancy, cette fois face à un adversaire de Betclic ÉLITE. L’occasion de continuer à monter en puissance à un mois de la reprise officielle.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
