La SIG Strasbourg lance sa préparation par une victoire face à l’ASA

La SIG Strasbourg retrouvait la compétition ce dimanche à la Forest Arena, face à l’Alliance Sport Alsace, pour son premier test de présaison. Malgré les absences de Gabe Brown et Mike Davis Jr, ménagés, les Strasbourgeois sont allés chercher une courte victoire (80-83). Marcus Keene (1,75 m, 30 ans), déjà en mode « clutch », a fait basculer le match dans le money-time.

Dans une rencontre disputée et une fin de match tendue, nos Sigmen ont su faire la différence dans les derniers instants 🔥 🔜 Prochain match : ce samedi à Nancy !#gosig #sigstrasbourg pic.twitter.com/Uvq6C0MsW4 — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) August 25, 2025

Marcus Keene en patron

Dans une rencontre accrochée du début à la fin, la SIG Strasbourg a dû s’en remettre au talent de son meneur américain. Auteur de 23 points, Marcus Keene a inscrit 13 des 15 derniers points de son équipe en moins de deux minutes, offrant ainsi la victoire aux siens. « On a forcément à cœur de ramener la victoire lors d’une première rencontre. Ce soir, on gagne sur la fin de match donc cela montre le caractère de cette équipe », a souligné William Pfister sur le site officiel du club.

Un groupe encore en rodage

Face à une formation d’Élite 2, les Alsaciens ont montré de bonnes séquences mais aussi de nombreuses approximations. « On est peut-être jeune et on manque d’expérience, mais il n’est pas question d’excuser un manque d’intensité de notre part. Ce match doit nous aider à comprendre le niveau exigé », a insisté l’assistant coach Massimo Maffezzoli dans les colonnes des Dernières Nouvelles d’Alsace.

Jahel Trefle (6 points à 2/2 et 0 rebond pour 6 d’évaluation en 17 minutes) ou encore Oscar Wembanyama (2 points à 1/1, 2 rebonds et 3 passes décisives pour 9 d’évaluation en 23 minutes) ont eu l’occasion de s’exprimer, preuve que le staff n’hésite pas à responsabiliser les jeunes dès le début de la préparation.

Prochain rendez-vous à Nancy

Après ce premier galop d’essai, Strasbourg poursuivra sa préparation dès samedi (20h) sur le parquet du SLUC Nancy, cette fois face à un adversaire de Betclic ÉLITE. L’occasion de continuer à monter en puissance à un mois de la reprise officielle.