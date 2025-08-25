Recherche
ELITE 2

Caen surclasse le Stade Rochelais à Neuvy-en-Mauges

Présaison - Le Caen BC a dominé le Stade Rochelais ce dimanche 24 août en match de préparation (95-77). Avec sept joueurs à 8 points ou plus, les Normands se sont régalés, tandis que les Maritimes, diminués à l’intérieur, ont fini par craquer physiquement.
|
00h00
Résumé
Écouter
Caen surclasse le Stade Rochelais à Neuvy-en-Mauges

Clément Cavallo et Caen ont battu La Rochelle ce dimanche 24 août

Crédit photo : Caen Basket Calvados

Le Caen Basket Calvados a bien digéré sa courte défaite de la veille face à Nantes (72-74). Moins de 24 heures plus tard, les joueurs de Stéphane Eberlin ont livré une prestation collective très solide pour s’imposer face au Stade Rochelais (95-77) lors d’un nouveau test à Neuvy-en-Mauges.

Un succès collectif convaincant

Portés par une attaque équilibrée où sept joueurs ont inscrit au moins 8 points, les Caennais ont pris le contrôle dès le premier quart-temps (31-24). Sofiane Briki (13 points), Rudy Demahis-Ballou (14 points) et le partenaire d’entraînement Matthias Flosse (13 points) ont notamment brillé, tandis que Siyani Chambers (8 points) s’est imposé comme le chef d’orchestre. « Le bilan est très positif, les gars défendent ensemble et partagent le ballon », a commenté l’entraîneur Stéphane Eberlin dans Ouest-France.

Toujours privés de Louis Cassier (fracture du pouce) et de Radshad Davis (en Coupe des Amériques avec les Bahamas), le CBC a montré de belles ressources collectives.

Des Rochelais diminués et fatigués

Côté Stade Rochelais, Robert Ford III (17 points), Maxence Lemoine (14) et Luc Hergott (13) ont porté l’attaque, mais les Jaune et Noir ont rapidement été sanctionnés par les fautes et n’ont pas pu résister physiquement dans le dernier quart-temps. L’absence des deux intérieurs, Babacar Mbye (blessé) et Cherif Haidara (finaliste de l’AfroBasket avec le Mali), a pesé lourd.

« Tout le monde est cramé… On est dans un gros creux physiquement, mais l’attitude est bonne. Le score, on s’en fiche », a reconnu le capitaine Gaëtan Clerc, cité par Ici La Rochelle.

La suite de la préparation

Après un jour de repos, le Caen BC enchaînera dès mardi soir (26 août) à Deauville face à Évreux pour poursuivre sa montée en puissance. Le Stade Rochelais, lui, retrouvera les terrains le 30 août contre Poitiers, lors d’une double confrontation amicale, sur l’Île-de-Ré.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
