Caen surclasse le Stade Rochelais à Neuvy-en-Mauges

Le Caen Basket Calvados a bien digéré sa courte défaite de la veille face à Nantes (72-74). Moins de 24 heures plus tard, les joueurs de Stéphane Eberlin ont livré une prestation collective très solide pour s’imposer face au Stade Rochelais (95-77) lors d’un nouveau test à Neuvy-en-Mauges.

Bravo aux joueurs ! 👏

Ils viennent de boucler 2 semaines très denses de prépa par une victoire ce soir contre La Rochelle.

Ils enchaînaient ce dimanche sur un deuxième match en 24h, après la confrontation très enrichissante d'hier contre Nantes. On continue 🎯 Go CBC ! 💪 pic.twitter.com/smVf62G0Iv — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) August 24, 2025

Un succès collectif convaincant

Portés par une attaque équilibrée où sept joueurs ont inscrit au moins 8 points, les Caennais ont pris le contrôle dès le premier quart-temps (31-24). Sofiane Briki (13 points), Rudy Demahis-Ballou (14 points) et le partenaire d’entraînement Matthias Flosse (13 points) ont notamment brillé, tandis que Siyani Chambers (8 points) s’est imposé comme le chef d’orchestre. « Le bilan est très positif, les gars défendent ensemble et partagent le ballon », a commenté l’entraîneur Stéphane Eberlin dans Ouest-France.

Toujours privés de Louis Cassier (fracture du pouce) et de Radshad Davis (en Coupe des Amériques avec les Bahamas), le CBC a montré de belles ressources collectives.

Des Rochelais diminués et fatigués

Côté Stade Rochelais, Robert Ford III (17 points), Maxence Lemoine (14) et Luc Hergott (13) ont porté l’attaque, mais les Jaune et Noir ont rapidement été sanctionnés par les fautes et n’ont pas pu résister physiquement dans le dernier quart-temps. L’absence des deux intérieurs, Babacar Mbye (blessé) et Cherif Haidara (finaliste de l’AfroBasket avec le Mali), a pesé lourd.

« Tout le monde est cramé… On est dans un gros creux physiquement, mais l’attitude est bonne. Le score, on s’en fiche », a reconnu le capitaine Gaëtan Clerc, cité par Ici La Rochelle.

La suite de la préparation

Après un jour de repos, le Caen BC enchaînera dès mardi soir (26 août) à Deauville face à Évreux pour poursuivre sa montée en puissance. Le Stade Rochelais, lui, retrouvera les terrains le 30 août contre Poitiers, lors d’une double confrontation amicale, sur l’Île-de-Ré.