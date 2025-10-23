Recherche
ELITE 2

Pour Stéphane Eberlin, « il y a urgence » au Caen BC avant la réception de Denain

ELITE 2 - Le Caen BC de Stéphane Eberlin, en difficulté avec une seule victoire en cinq matchs d’Élite 2, reçoit Denain ce jeudi. L’entraîneur normand reconnaît « l’urgence » de la situation et appelle son groupe à enfin lancer sa saison.
00h00
Résumé
Écouter
Stéphane Eberlin et Caen espèrent enchaîner les victoires après un début de saison compliqué

Crédit photo : Tuan Nguyen

Stéphane Eberlin ne cherche plus à ménager les mots. Avec un bilan d’une victoire pour quatre défaites, le Caen Basket Calvados déçoit après un été ambitieux marqué par l’arrivée de joueurs expérimentés due à une hausse de budget. Avant de recevoir Denain ce jeudi 23 octobre (20 h), l’entraîneur caennais estime qu’il est temps d’inverser la tendance : « Il y a urgence », a-t-il confié dans Ouest-France.

Un début de saison en deçà des attentes

Malgré un recrutement taillé pour jouer les premiers rôles, le Caen BC a peiné à trouver son rythme. Battus par Vichy, Roanne et Blois — trois des quatre meilleures équipes du championnat — les Normands restent englués dans le bas du tableau. Leur défense, trop perméable (110 au defensive rating, 11e sur 20 en ELITE 2), a coûté cher à plusieurs reprises.

« L’état d’esprit était très bon, l’intensité aussi. Défensivement, sur le demi-terrain, on était bien », souligne néanmoins Stéphane Eberlin après la courte défaite à Blois (75-72). Mais les Caennais ont encore manqué de rigueur : « On a manqué de discipline en attaque en deuxième mi-temps et c’est ce qui nous fait perdre le match. »

Denain, un tournant déjà crucial

La réception de Denain (9e, 3 victoires – 3 défaites) s’annonce déjà déterminante. En cas de nouveau revers, le CBC risquerait de s’enfoncer dans la zone rouge, aux côtés de Challans et du SCABB. Pour Eberlin, plus de calculs possibles : « Il faut capitaliser sur le positif, continuer à avancer et surtout gagner, parce qu’à un moment, on a besoin de lancer notre saison. »

Le coach disposera de l’intégralité de son effectif pour cette 6e journée. Dans un Palais des Sports qui n’attend qu’à s’enflammer, les Cébécistes devront répondre présents pour rallumer la flamme.

