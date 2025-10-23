« Le vestiaire est abattu » : renversé par Denain, Caen s’enfonce un peu plus dans le doute

Le scénario devient inquiétant pour le Caen Basket Calvados. Devant son public, l’équipe de Stéphane Eberlin a mené la danse avant de s’effondrer dans le dernier quart-temps face à Denain Voltaire (81-83).

Une nouvelle désillusion, la cinquième en six matchs, qui contraste avec le soulagement du camp nordiste, victorieux au courage après un money-time maîtrisé.

Caen encore rattrapé par ses démons

Tout avait pourtant bien commencé pour les Caennais, dans une soirée marquée par le retour de Wendell Davis Jr, ancien joueur du CBC, chaleureusement applaudi avant la rencontre. Mais le début de match a vite tourné à la confusion : ballon perdu d’entrée par Siyani Chambers, maladresse (4/16 au tir) et sortie sur blessure de Marc-Eddy Norelia (genou), rejoint ensuite à l’infirmerie par Sofiane Briki (cheville).

Sous l’impulsion d’Antoine Rojewski, Radshad Davis et Kentan Facey, les Normands ont repris le contrôle (33-29, 19e). Le troisième quart-temps, ponctué de 30 points et d’une réussite insolente (64,7 %), semblait même lancer définitivement la machine (57-47, 28e).

Mais, comme souvent depuis le début de saison, le CBC a manqué de constance et d’autorité pour conclure.

Le réveil gagnant de Denain Voltaire

Bousculés mais pas abattus, les joueurs d’Ali Bouziane ont inversé la tendance grâce à un 13-0 à cheval sur la fin du troisième quart et le début du dernier (63-52, 29e ; 63-65, 32e). Romain Parmentelot a une nouvelle fois brillé (17 points, 7 passes), tandis que le collectif denaisien a su imposer son intensité des deux côtés du terrain.

Chaque joueur de Denain a contribué à la victoire, symbole d’une solidarité retrouvée après trois revers consécutifs. Dans un money-time tendu, les visiteurs ont fait preuve d’un sang-froid exemplaire, ponctué par le panier décisif de Gaëtan Meyniel et la défense finale sur le tir à 3-points manqué de Louis Cassier au buzzer.

Bonne nuit Denain, on se voit mardi 🫶 pic.twitter.com/9qQWWalNa2 — DENAIN VOLTAIRE (@denainvoltaire) October 23, 2025

Denain repart du Calvados avec une victoire référence (4-3 désormais au classement) tandis que Caen, à l’image de Siyani Chambers (4 points à 1/10), s’enfonce dans le doute (1-5) malgré ses ambitions de playoffs.

« Le plus dur, c’est le mental », clame le coach Stéphane Éberlin dans Ouest France. « Il faut arriver à positiver pour casser cette dynamique et aller chercher cette victoire. Et on voit encore ce soir que par moments, on est fébriles à mort. Le vestiaire est abattu, il ne peut que l’être. Tu as le match en mains, il t’échappe, ça finit à -2… Donc forcément, il est abattu. Il faut rester ensemble, on est en train de manger notre pain noir mais il ne faut pas perdre confiance en l’équipe pour rebondir. »