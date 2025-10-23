Basket Landes remporte une foire d’empoigne contre Venise et se rapproche de la qualification

Quand ses préférées ont concédé un 0-5 en l’espace de 40 secondes pour remettre Venise, leader invaincu, dans le match à cinq minutes de la fin (50-50), l’Espace Mitterrand a tremblé. Mais pas pour longtemps, parce que le supplément d’âme était du côté landais ce jeudi soir.

On ne pourra pas dire que ce match aura été beau. Sauf que les joueuses de Julie Barennes ont mis tout le reste pour aller décrocher leur premier succès européen de la saison à domicile. L’envie. La hargne. La défense étouffante. La discipline individuelle et collective. À défaut d’un jeu léché. Qu’importe.

« Un travail de longue haleine »

L’équipe de Basket Landes a gagné de la façon qu’elle affectionne (63-57, score final), en allant arracher la fin de match à la force du courage, avec la combativité des symboles Murjanatu Musa (13 points à 5/11 et 6 rebonds) et Camille Droguet (9 points à 3/6, 4 rebonds, 7 passes décisives et 2 interceptions). Il aurait été dommage que la rencontre, un temps menacée par un tableau d’affichage récalcitrant, n’ait pas lieu…

« Ça a été un travail de longue haleine », a reconnu Myriam Djekoundade au micro de Sud Ouest. « Ça a été dur mais comme on s’y attendait. À force de jouer ensemble, on commence à se connaître et à avoir confiance et c’est ce qu’on a dégagé. Cette grosse défense, c’est notre identité et il le fallait. On regarde tous les adversaires les yeux dans les yeux, il n’y a pas une équipe que l’on ne peut pas aller challenger. Je ne sais pas si c’était Verdun (rire) mais le combat physique, l’intensité, c’est ce qu’on va chercher et tout l’enjeu est de le reproduire match après match. »

En tête à mi-parcours

Victorieuses à Mersin la semaine dernière, les championnes de France ont bonifié leur succès turc. Une deuxième victoire qui leur permet de prendre une sérieuse option pour la qualification au deuxième tour puisque les trois premiers du groupe se qualifieront. Or, Mersin est toujours fanny (0v-3d), tandis que Basket Landes, Saragosse et Venise affichent le même bilan de deux victoires et une défaite.

Simplement, les tricolores s’offrent le luxe de virer en tête à mi-parcours, à la faveur panier-average particulier dans ce mini-championnat : +3, contre -1 pour Saragosse et -2 pour Venise. Sachant que tous les résultats seront conservés pour la suite, chaque panier comptera potentiellement. Mais ça tombe bien : se battre sur tout, c’est dans l’ADN de Basket Landes.