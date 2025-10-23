Recherche
Uncategorized

Basket Landes remporte une foire d’empoigne contre Venise et se rapproche de la qualification

Au bout d'un combat étouffant, Basket Landes a décroché sa deuxième victoire de la saison d'EuroLeague contre Venise (63-57), l'équipe invaincue du groupe jusque-là. Un succès qui place les championnes de France sur la voie idéale en vue du deuxième tour.
00h00
Résumé
Basket Landes remporte une foire d’empoigne contre Venise et se rapproche de la qualification

La joie des Landaises qui ont fait un joli pas vers la qualification pour le deuxième tour

Crédit photo : FIBA

Quand ses préférées ont concédé un 0-5 en l’espace de 40 secondes pour remettre Venise, leader invaincu, dans le match à cinq minutes de la fin (50-50), l’Espace Mitterrand a tremblé. Mais pas pour longtemps, parce que le supplément d’âme était du côté landais ce jeudi soir.

– Journée 3

On ne pourra pas dire que ce match aura été beau. Sauf que les joueuses de Julie Barennes ont mis tout le reste pour aller décrocher leur premier succès européen de la saison à domicile. L’envie. La hargne. La défense étouffante. La discipline individuelle et collective. À défaut d’un jeu léché. Qu’importe.

« Un travail de longue haleine »

L’équipe de Basket Landes a gagné de la façon qu’elle affectionne (63-57, score final), en allant arracher la fin de match à la force du courage, avec la combativité des symboles Murjanatu Musa (13 points à 5/11 et 6 rebonds) et Camille Droguet (9 points à 3/6, 4 rebonds, 7 passes décisives et 2 interceptions). Il aurait été dommage que la rencontre, un temps menacée par un tableau d’affichage récalcitrant, n’ait pas lieu…

Camille DROGUET
Camille DROGUET
9
PTS
4
REB
7
PDE
Logo EuroLeague Féminine
LAN
63 57
VEN

« Ça a été un travail de longue haleine », a reconnu Myriam Djekoundade au micro de Sud Ouest. « Ça a été dur mais comme on s’y attendait. À force de jouer ensemble, on commence à se connaître et à avoir confiance et c’est ce qu’on a dégagé. Cette grosse défense, c’est notre identité et il le fallait. On regarde tous les adversaires les yeux dans les yeux, il n’y a pas une équipe que l’on ne peut pas aller challenger. Je ne sais pas si c’était Verdun (rire) mais le combat physique, l’intensité, c’est ce qu’on va chercher et tout l’enjeu est de le reproduire match après match. »

En tête à mi-parcours

Victorieuses à Mersin la semaine dernière, les championnes de France ont bonifié leur succès turc. Une deuxième victoire qui leur permet de prendre une sérieuse option pour la qualification au deuxième tour puisque les trois premiers du groupe se qualifieront. Or, Mersin est toujours fanny (0v-3d), tandis que Basket Landes, Saragosse et Venise affichent le même bilan de deux victoires et une défaite.

Le classement du Groupe D au bout de trois matchs : les trois premiers se qualifieront

Simplement, les tricolores s’offrent le luxe de virer en tête à mi-parcours, à la faveur panier-average particulier dans ce mini-championnat : +3, contre -1 pour Saragosse et -2 pour Venise. Sachant que tous les résultats seront conservés pour la suite, chaque panier comptera potentiellement. Mais ça tombe bien : se battre sur tout, c’est dans l’ADN de Basket Landes.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

