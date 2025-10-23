Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

« Au basket, il faut aussi mettre des paniers… » : troisième défaite en six matchs d’EuroLeague pour l’AS Monaco

EuroLeague - Dominée quasiment tout le match, l'AS Monaco s'est inclinée ce jeudi soir face à l'Hapoel Tel-Aviv (85-77). Une défaite frustrante pour une Roca Team, peu en verve offensivement, qui concède là son troisième revers en six matchs.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Au basket, il faut aussi mettre des paniers… » : troisième défaite en six matchs d’EuroLeague pour l’AS Monaco

Après Kaunas et Bologne, c’est désormais au tour de l’Hapoël Tel-Aviv de s’offrir le scalp de Monaco

Crédit photo : Miko Missana

Dans une rencontre très compliquée, l’AS Monaco s’est inclinée ce jeudi soir en EuroLeague à Sofia face à l’Hapoël Tel-Aviv (85-77), le nouveau venu déjà co-leader avec le Panathinaïkos Athènes.

– Journée 6

D’entrée de jeu, l’Hapoel Tel-Aviv a imposé son rythme. Sous l’impulsion de l’ancien parisien Collin Malcolm (11 points et 5 rebonds) et de Vasilije Micic (22 points et 3 passes décisives), l’équipe israélienne a pris le meilleur départ (36-23, 15e minute), profitant du manque de rythme et d’agressivité de l’ASM, repoussée à -10 à la mi-temps (44-34, 20′).

L’ASM a pourtant eu sa chance

Dominés et dans le dur en première mi-temps, les hommes de Vassilis Spanoulis sont revenus sur le parquet le couteau entre les dents. Dans le sillage du trio infernal Mike James (20 points, 3 rebonds et 5 passes décisives) – Élie Okobo (12 points, 2 rebonds et 8 passes décisives) – Daniel Theis (12 points, 7 rebonds et 1 passe décisive), les Monégasques ont enfin affiché un visage cohérent.

Mike JAMES
Mike JAMES
20
PTS
4
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
HAP
85 77
ASM

De quoi leur permettre d’inverser la tendance et de revenir sur les talons adverses à 3 minutes de la fin (74-73, 37′). Surtout, aussi, d’espérer un come-back. Mais les Monégasques ont été renvoyés dans les cordes par un terrible 0-7, de 78-75 à 85-75, incapables de trouver le chemin du cercle sur les dernières possessions.

« On a eu beaucoup de tirs ouverts mais on n’a pas marqué… »

« On a eu beaucoup de tirs ouverts mais on n’a pas marqué », se lamentait Vassilis Spanoulis, qui a vu Nando De Colo égaler son nombre de 3-points en carrière, après coup au micro d’EuroLeague TV. « Eux l’ont fait, sur des shoots difficiles, avec Motley, Micic ou Blakeney. Au basket, il faut aussi mettre des paniers, pas seulement défendre. »

Vasilije MICIC
Vasilije MICIC
22
PTS
1
REB
3
PDE
Logo EuroLeague
HAP
85 77
ASM

La Roca Team peut nourrir quelques regrets tant la défense de l’Hapoël Tel-Aviv ne semblait pas infaillible ce jeudi soir. Une défaite frustrante (85-77) dans un match pourtant à la portée de Monaco, qui poursuit décidément son début de saison contrasté. Avec trois revers en six matchs, le finaliste n’est pour l’instant pas dans les clous de l’avantage du terrain en playoffs.

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague Féminine
00h00Basket Landes remporte une foire d’empoigne contre Venise et se rapproche de la qualification
Romain Parmentelot a dominé lors de la victoire de Denain à Caen
ELITE 2
00h00« Le vestiaire est abattu » : renversé par Denain, Caen s’enfonce un peu plus dans le doute
EuroLeague
00h00« Au basket, il faut aussi mettre des paniers… » : troisième défaite en six matchs d’EuroLeague pour l’AS Monaco
Julien Cortey rejoint le projet du SCABB
ELITE 2
00h00Julien Cortey va bien devenir le coach du SCABB
EuroLeague
00h00L’ASVEL mate Dubaï : un formidable Nando De Colo rentre un peu plus dans la légende !
Betclic ELITE
00h00Oniangue, Strazel et plusieurs joueurs volent au secours de Zeke Moore, critiqué par Laurent Legname à Dijon
NBA
00h00Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !
Stéphane Eberlin et Caen espèrent enchaîner les victoires après un début de saison compliqué
ELITE 2
00h00Pour Stéphane Eberlin, « il y a urgence » au Caen BC avant la réception de Denain
L'arbitre Uros Nikolic a été arrêté par la police serbe
EuroLeague
00h00Uros Nikolic arrêté : l’arbitre d’EuroLeague soupçonné d’appartenir à un gang criminel
ELITE 2
00h00Challans aurait trouvé le remplaçant de Randy Haynes
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !
NBA
00h00Terry Rozier et Chauncey Billups arrêtés dans une enquête FBI sur les paris sportifs
NBA
00h00Bon match de la paire de Charlotte Diabaté – Salaün, Gobert gagne, Risacher se montre malgré la défaite
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des Bleus et star NBA, avec l’Élan Chalon… à Toronto !
NBA
00h00Un Victor Wembanyama transformé terrifie la NBA pour sa première
Vlatko Cancar quitte Milan
NBA
00h00Milan se sépare déjà de son champion NBA
Sarunas Jasikevicius et le Fenerbahçe Istanbul vont-ils quitter l'EuroLeague pour la ligue européenne de la NBA
NBA
00h00Le Fenerbahçe et la NBA en Europe : « Nous cherchons la voie idéale »
NBA
00h00Jour de grands débuts en NBA pour Nolan Traoré : la voie est libre aux Brooklyn Nets
NBA
00h00Un ancien Espoir de Nanterre, star du tournoi… d’Alençon, facteur X du champion NBA Oklahoma City !
NBA
00h00[Vidéo] Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion NBA
1 / 0