« Au basket, il faut aussi mettre des paniers… » : troisième défaite en six matchs d’EuroLeague pour l’AS Monaco

Dans une rencontre très compliquée, l’AS Monaco s’est inclinée ce jeudi soir en EuroLeague à Sofia face à l’Hapoël Tel-Aviv (85-77), le nouveau venu déjà co-leader avec le Panathinaïkos Athènes.

D’entrée de jeu, l’Hapoel Tel-Aviv a imposé son rythme. Sous l’impulsion de l’ancien parisien Collin Malcolm (11 points et 5 rebonds) et de Vasilije Micic (22 points et 3 passes décisives), l’équipe israélienne a pris le meilleur départ (36-23, 15e minute), profitant du manque de rythme et d’agressivité de l’ASM, repoussée à -10 à la mi-temps (44-34, 20′).

L’ASM a pourtant eu sa chance

Dominés et dans le dur en première mi-temps, les hommes de Vassilis Spanoulis sont revenus sur le parquet le couteau entre les dents. Dans le sillage du trio infernal Mike James (20 points, 3 rebonds et 5 passes décisives) – Élie Okobo (12 points, 2 rebonds et 8 passes décisives) – Daniel Theis (12 points, 7 rebonds et 1 passe décisive), les Monégasques ont enfin affiché un visage cohérent.

De quoi leur permettre d’inverser la tendance et de revenir sur les talons adverses à 3 minutes de la fin (74-73, 37′). Surtout, aussi, d’espérer un come-back. Mais les Monégasques ont été renvoyés dans les cordes par un terrible 0-7, de 78-75 à 85-75, incapables de trouver le chemin du cercle sur les dernières possessions.

« On a eu beaucoup de tirs ouverts mais on n’a pas marqué… »

« On a eu beaucoup de tirs ouverts mais on n’a pas marqué », se lamentait Vassilis Spanoulis, qui a vu Nando De Colo égaler son nombre de 3-points en carrière, après coup au micro d’EuroLeague TV. « Eux l’ont fait, sur des shoots difficiles, avec Motley, Micic ou Blakeney. Au basket, il faut aussi mettre des paniers, pas seulement défendre. »

La Roca Team peut nourrir quelques regrets tant la défense de l’Hapoël Tel-Aviv ne semblait pas infaillible ce jeudi soir. Une défaite frustrante (85-77) dans un match pourtant à la portée de Monaco, qui poursuit décidément son début de saison contrasté. Avec trois revers en six matchs, le finaliste n’est pour l’instant pas dans les clous de l’avantage du terrain en playoffs.