Challans aurait trouvé le remplaçant de Randy Haynes

ELITE 2

Victime d'une avalanche de blessures, avec celle de Randy Haynes comme dernière en date, Challans devrait déja faire venir son troisième joker. Après Abdel Sylla et Cheick Sekou-Condé, c'est désormais Marquise Moore qui est attendu en Vendée.
|
00h00
Résumé
Écouter
Marquise Moore est attendu à Challans

Crédit photo : Spars / Bulend Saciragic

Sur InstagramMarquise Moore (1,88 m, 30 ans) a posté mercredi une photo dans son quartier natal du Queens. Une légende : « Dernier jour ici. C’est l’heure de retourner au travail. » Et si le New-Yorkais s’affiche avec le logo de son ancien employeur, Mons-Hainaut, il ne va pas retourner bosser en Belgique.

Selon nos informations, l’Américain est attendu ce vendredi à Challans, où il devrait remplacer Randy Haynes, blessé au pied pour plusieurs mois. Une signature qui devrait permettre de rééquilibrer l’effectif vendéen, dans le sens où Moore est plus meneur que ne l’était Haynes.

PROFIL JOUEUR
Marquise MOORE
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 30 ans (22/12/1994)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / BNXT League
PTS
12,6
#41
REB
4
#65
PD
3,9
#22

Fils d’une légende de l’université de Creighton, Vernon Moore (drafté en 58e position par Washington en 1985), Marquise Moore arpente le circuit professionnel depuis 2017. Même si tout aurait pu s’arrêter à l’issue de sa deuxième saison en G-League, avec Iowa… Pendant deux ans et demi, entre avril 2019 et septembre 2021, le néo-vendéen n’a disputé que… deux minutes, sur un seul match (le 16 novembre 2019 contre San Diego).

Ancien MVP du championnat portugais,
avec le record historique à l’évaluation

Relancé en deuxième division allemande à l’automne 2021, Marquise Moore a connu quelques belles saisons, comme lorsqu’il a été élu MVP au Portugal en 2022/23 (19,1 points à 51%, 7,7 rebonds et 5,9 passes décisives) ou qu’il a dominé le championnat bosnien avec le Spars Sarajevo en 2023/24 (20,9 points, 7,4 rebonds et 6,2 passes décisives).

Formidable rebondeur pour sa taille 

En 2017, il s’est hissé dans le Top 10 de la catégorie en NCAA avec une saison senior à 10,9 rebonds à George Mason. Au Portugal, un soir de démence (55 d’évaluation, record historique du championnat), il est monté jusqu’à 23 rebonds face à Madère ! ‘ »En fait, j’en avais juste marre d’entendre mon père me répéter : va au rebond, va au rebond, va au rebond », a-t-il glissé un jour au Washington Post, alors que son paternel lui intimait de s’inspirer de Russell Westbrook. « Et j’ai vu que les statistiques augmentaient directement. » À Challans, le chiffre qu’il sera surtout chargé de faire croître sera celui du total de victoires.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
