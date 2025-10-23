Challans aurait trouvé le remplaçant de Randy Haynes

Sur Instagram, Marquise Moore (1,88 m, 30 ans) a posté mercredi une photo dans son quartier natal du Queens. Une légende : « Dernier jour ici. C’est l’heure de retourner au travail. » Et si le New-Yorkais s’affiche avec le logo de son ancien employeur, Mons-Hainaut, il ne va pas retourner bosser en Belgique.

Selon nos informations, l’Américain est attendu ce vendredi à Challans, où il devrait remplacer Randy Haynes, blessé au pied pour plusieurs mois. Une signature qui devrait permettre de rééquilibrer l’effectif vendéen, dans le sens où Moore est plus meneur que ne l’était Haynes.

PROFIL JOUEUR Marquise MOORE Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 30 ans (22/12/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / BNXT League PTS 12,6 #41 REB 4 #65 PD 3,9 #22

Fils d’une légende de l’université de Creighton, Vernon Moore (drafté en 58e position par Washington en 1985), Marquise Moore arpente le circuit professionnel depuis 2017. Même si tout aurait pu s’arrêter à l’issue de sa deuxième saison en G-League, avec Iowa… Pendant deux ans et demi, entre avril 2019 et septembre 2021, le néo-vendéen n’a disputé que… deux minutes, sur un seul match (le 16 novembre 2019 contre San Diego).

Ancien MVP du championnat portugais,

avec le record historique à l’évaluation

Relancé en deuxième division allemande à l’automne 2021, Marquise Moore a connu quelques belles saisons, comme lorsqu’il a été élu MVP au Portugal en 2022/23 (19,1 points à 51%, 7,7 rebonds et 5,9 passes décisives) ou qu’il a dominé le championnat bosnien avec le Spars Sarajevo en 2023/24 (20,9 points, 7,4 rebonds et 6,2 passes décisives).

Ces derniers mois, il a découvert la BNXT League avec Mons-Hainaut (12,6 points à 48%, 4 rebonds et 3,9 passes décisives), contribuant à la saison honorable du club belge, qualifié pour les playoffs. Décrit comme un bon joueur offensif, qui a flirté avec la barre des 30 points en avril dernier face aux Kangoerores du Nancéien Aundre Hyatt, il est surtout un formidable rebondeur pour sa taille (1,88 m).

Formidable rebondeur pour sa taille

En 2017, il s’est hissé dans le Top 10 de la catégorie en NCAA avec une saison senior à 10,9 rebonds à George Mason. Au Portugal, un soir de démence (55 d’évaluation, record historique du championnat), il est monté jusqu’à 23 rebonds face à Madère ! ‘ »En fait, j’en avais juste marre d’entendre mon père me répéter : va au rebond, va au rebond, va au rebond », a-t-il glissé un jour au Washington Post, alors que son paternel lui intimait de s’inspirer de Russell Westbrook. « Et j’ai vu que les statistiques augmentaient directement. » À Challans, le chiffre qu’il sera surtout chargé de faire croître sera celui du total de victoires.