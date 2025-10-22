Recherche
ELITE 2

Challans : Longue indisponibilité confirmée pour Randy Haynes

ÉLITE 2 - Blessé au pied, Randy Haynes sera absent plusieurs mois. Le Vendée Challans Basket s'est mis en quête d'un nouveau joueur.
|
00h00
Résumé
Écouter
Challans : Longue indisponibilité confirmée pour Randy Haynes

Randy Haynes out pour plusieurs mois

Crédit photo : Teddy Picaudé

Les craintes de Challans sont bien confirmées. Touché au pied, Randy Haynes (1,92 m, 30 ans) va bien devoir observer plusieurs mois d’indisponibilité.

Blessé lors de la semaine précédent la réception du SCABB, qui a marqué la première victoire du VCB, l’ancien protégé de coach Sasa Doncic en Slovénie a rejoint son compère Luka Nikolic à l’infirmerie jusqu’au cœur de l’hiver.

Un nouveau contre-temps dans l’histoire de Randy Haynes avec Challans. Très convaincant lors de la première partie de saison dernière (14,4 points de moyenne en NM1), particulièrement apprécié humainement, il n’avait pas pu revenir après la trêve hivernale, à la suite d’un problème de visa. Une erreur administrative résultant de son ex-employeur, le SOM Boulogne, selon le VCB.

Pas toujours incisif en ÉLITE 2 (10,8 points à 43% et 2,4 rebonds), inclus dans la caste des étrangers inexistants lors de son dernier match à La Rochelle (4 points et 4 fautes en 15 minutes), Randy Haynes continuait de payer les pots cassés de ses soucis administratifs, ayant reporté son arrivée au début du mois de septembre.

Après Abdel Sylla et Cheick Sekou-Conde, Challans s’est mis en quête d’un troisième joker, déjà (!), afin de remplacer son arrière américaine. L’occasion de rééquilibrer l’effectif en faisant venir un meneur ?

