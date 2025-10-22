Challans : Longue indisponibilité confirmée pour Randy Haynes

Les craintes de Challans sont bien confirmées. Touché au pied, Randy Haynes (1,92 m, 30 ans) va bien devoir observer plusieurs mois d’indisponibilité.

Blessé lors de la semaine précédent la réception du SCABB, qui a marqué la première victoire du VCB, l’ancien protégé de coach Sasa Doncic en Slovénie a rejoint son compère Luka Nikolic à l’infirmerie jusqu’au cœur de l’hiver.

Un nouveau contre-temps dans l’histoire de Randy Haynes avec Challans. Très convaincant lors de la première partie de saison dernière (14,4 points de moyenne en NM1), particulièrement apprécié humainement, il n’avait pas pu revenir après la trêve hivernale, à la suite d’un problème de visa. Une erreur administrative résultant de son ex-employeur, le SOM Boulogne, selon le VCB.

Pas toujours incisif en ÉLITE 2 (10,8 points à 43% et 2,4 rebonds), inclus dans la caste des étrangers inexistants lors de son dernier match à La Rochelle (4 points et 4 fautes en 15 minutes), Randy Haynes continuait de payer les pots cassés de ses soucis administratifs, ayant reporté son arrivée au début du mois de septembre.

Après Abdel Sylla et Cheick Sekou-Conde, Challans s’est mis en quête d’un troisième joker, déjà (!), afin de remplacer son arrière américaine. L’occasion de rééquilibrer l’effectif en faisant venir un meneur ?