Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Uros Nikolic arrêté : l’arbitre d’EuroLeague soupçonné d’appartenir à un gang criminel

EuroLeague - L'arbitre serbe Uros Nikolic, vétéran de l'EuroLeague et de deux Final Four, a été arrêté pour appartenance présumée à une organisation criminelle en Serbie, avec 250 000 euros en liquide découverts à son domicile.
|
00h00
Résumé
Écouter
Uros Nikolic arrêté : l’arbitre d’EuroLeague soupçonné d’appartenir à un gang criminel

L’arbitre Uros Nikolic a été arrêté par la police serbe

Crédit photo : ABA League / Dragana Stjepanovic

Le monde du basketball européen est secoué par une affaire criminelle majeure. Uros Nikolic, arbitre reconnu de l’Euroleague, a été arrêté par les autorités serbes pour appartenance présumée à une bande criminelle opérant dans le pays.

Des accusations graves et des preuves troublantes

Selon la télévision nationale serbe RTS, l’arbitre pourrait avoir des liens avec une organisation appelée Vracarci. Les accusations sont particulièrement lourdes, puisque Nikolic ne serait pas un simple membre passif de cette organisation criminelle.

« Il (Nikolic) est soupçonné d’être le bailleur de fonds des activités du clan Vracar », a déclaré le ministre serbe de la police, Ivica Dacic. Cette déclaration suggère un rôle actif et central de l’arbitre dans le financement des activités illégales du gang.

La perquisition menée au domicile de Nikolic en Serbie a révélé l’ampleur de ses activités présumées. Les forces de l’ordre ont découvert 250 000 euros en liquide, ainsi que divers lingots d’or et des bijoux, notamment des montres de luxe. Ces découvertes renforcent les soupçons concernant son implication financière dans les activités criminelles.

Une carrière prestigieuse ternie par le scandale

Uros Nikolic jouissait jusqu’alors d’une réputation solide dans le monde de l’arbitrage européen. Il a arbitré deux Final Four de l’EuroLeague au cours de sa brillante carrière, ce qui témoigne de son niveau d’expertise et de la confiance que lui accordaient les instances dirigeantes.

Encore récemment, début octobre, il officiait lors du match Real Madrid – Olympiakos, démontrant qu’il était toujours considéré comme un arbitre de premier plan. Cette arrestation soulève désormais de nombreuses questions sur l’intégrité des compétitions qu’il a arbitrées et sur les procédures de vérification des antécédents des officiels.

Cette affaire risque d’avoir des répercussions importantes sur l’Euroleague et pourrait conduire à un renforcement des contrôles sur les arbitres évoluant dans les compétitions européennes de haut niveau.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Arbitrage
Arbitrage
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !
Stéphane Eberlin et Caen espèrent enchaîner les victoires après un début de saison compliqué
ELITE 2
00h00Pour Stéphane Eberlin, « il y a urgence » au Caen BC avant la réception de Denain
L'arbitre Uros Nikolic a été arrêté par la police serbe
EuroLeague
00h00Uros Nikolic arrêté : l’arbitre d’EuroLeague soupçonné d’appartenir à un gang criminel
ELITE 2
00h00Challans aurait trouvé le remplaçant de Randy Haynes
NM1
00h00Hamady Ndiaye va découvrir la Nationale 1
Mondeville a sorti Chartres, pensionnaire de la division supérieure, ce mercredi en Coupe de France
Coupe de France Féminine
00h00Mondeville crée la surprise, Landerneau et l’ASVEL confirment en Coupe de France féminine
EuroLeague
00h00Spencer Dinwiddie, un vrai joueur NBA débarque en EuroLeague !
T.J. Campbell a intégré le Top 10 des meilleurs marqueurs de Cholet Basket, ce mercredi 22 octobre
Betclic ELITE
00h00T.J. Campbell entre dans le top 10 des meilleurs scoreurs de l’histoire de Cholet Basket
EuroCup
00h00Axel Bouteille et Jerry Boutsiele mènent Buducnost vers la victoire
ELITE 2
00h00Bastien Pinault fait son retour avec l’Élan Béarnais face à Évreux
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !
NBA
00h00Terry Rozier et Chauncey Billups arrêtés dans une enquête FBI sur les paris sportifs
NBA
00h00Bon match de la paire de Charlotte Diabaté – Salaün, Gobert gagne, Risacher se montre malgré la défaite
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des Bleus et star NBA, avec l’Élan Chalon… à Toronto !
NBA
00h00Un Victor Wembanyama transformé terrifie la NBA pour sa première
Vlatko Cancar quitte Milan
NBA
00h00Milan se sépare déjà de son champion NBA
Sarunas Jasikevicius et le Fenerbahçe Istanbul vont-ils quitter l'EuroLeague pour la ligue européenne de la NBA
NBA
00h00Le Fenerbahçe et la NBA en Europe : « Nous cherchons la voie idéale »
NBA
00h00Jour de grands débuts en NBA pour Nolan Traoré : la voie est libre aux Brooklyn Nets
NBA
00h00Un ancien Espoir de Nanterre, star du tournoi… d’Alençon, facteur X du champion NBA Oklahoma City !
NBA
00h00[Vidéo] Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion NBA
1 / 0