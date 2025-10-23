Uros Nikolic arrêté : l’arbitre d’EuroLeague soupçonné d’appartenir à un gang criminel

Le monde du basketball européen est secoué par une affaire criminelle majeure. Uros Nikolic, arbitre reconnu de l’Euroleague, a été arrêté par les autorités serbes pour appartenance présumée à une bande criminelle opérant dans le pays.

Des accusations graves et des preuves troublantes

Selon la télévision nationale serbe RTS, l’arbitre pourrait avoir des liens avec une organisation appelée Vracarci. Les accusations sont particulièrement lourdes, puisque Nikolic ne serait pas un simple membre passif de cette organisation criminelle.

« Il (Nikolic) est soupçonné d’être le bailleur de fonds des activités du clan Vracar », a déclaré le ministre serbe de la police, Ivica Dacic. Cette déclaration suggère un rôle actif et central de l’arbitre dans le financement des activités illégales du gang.

La perquisition menée au domicile de Nikolic en Serbie a révélé l’ampleur de ses activités présumées. Les forces de l’ordre ont découvert 250 000 euros en liquide, ainsi que divers lingots d’or et des bijoux, notamment des montres de luxe. Ces découvertes renforcent les soupçons concernant son implication financière dans les activités criminelles.

Une carrière prestigieuse ternie par le scandale

Uros Nikolic jouissait jusqu’alors d’une réputation solide dans le monde de l’arbitrage européen. Il a arbitré deux Final Four de l’EuroLeague au cours de sa brillante carrière, ce qui témoigne de son niveau d’expertise et de la confiance que lui accordaient les instances dirigeantes.

Encore récemment, début octobre, il officiait lors du match Real Madrid – Olympiakos, démontrant qu’il était toujours considéré comme un arbitre de premier plan. Cette arrestation soulève désormais de nombreuses questions sur l’intégrité des compétitions qu’il a arbitrées et sur les procédures de vérification des antécédents des officiels.

Cette affaire risque d’avoir des répercussions importantes sur l’Euroleague et pourrait conduire à un renforcement des contrôles sur les arbitres évoluant dans les compétitions européennes de haut niveau.