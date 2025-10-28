Une rencontre de Coupe de France diffusée en clair : comment voir Orchies – Strasbourg

Parmi le gros programme basket de ce mardi 28 octobre (EuroLeague, Betclic ELITE, ELITE 2 et Coupe de France), une rencontre sera visible en clair et gratuitement : Orchies face à Strasbourg. Premier match du 3e tour de la Coupe de France, la rencontre entre le BCO et la SIG est diffusée sur le Youtube du club nordiste à 20h ce mardi 28 octobre.

Méfiance pour Strasbourg à Orchies

Le BC Orchies(NM1), acquéreur du dernier ticket pour le 3e tour de la Coupe de France après avoir gagné contre Metz (NM1), fait désormais face à un gros morceau avec la SIG Strasbourg (Betclic ELITE). Auteur d’un bon début de saison en Nationale (2e de la poule B, avec sept victoires et une défaite), l’équipe de Philippe Maucourant voudra poursuivre sur sa bonne lancée en s’offrant un exploit contre le club alsacien.

La SIG Strasbourg, qui reste sur une défaite à Dijon le week-end dernier en championnat, veut profiter de la Coupe de France pour réagir. Vainqueur in-extremis de Champagne Basket (ELITE 2) au tour précédent, les Strasbourgeois ne devront pas s’endormir dans le Nord, avec un déficit de 14 points à rattraper (en raison des deux divisions d’écart).

Sept autres matchs sont au programme du 3e tour de la Coupe de France, avec un seul duel 100% Betclic ELITE (Le Portel – Nanterre). La majorité de ces rencontres sont prévues le mardi 11 novembre, à l’exception de La Rochelle Boulazac (le 4 novembre) et Le Havre – Blois (le 10 novembre).

Ci-dessous, retrouvez le lien vidéo pour assister au 3e tour de la Coupe de France entre le BC Orchies et la SIG Strasbourg. Coup d’envoi à 20h ce mardi 28 octobre.