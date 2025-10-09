Recherche
Coupe du Monde masculine

Le tirage du 3e tour de la Coupe de France : Le Portel – Nanterre, la seule affiche 100% Betclic ÉLITE

Coupe de France - Le Portel affrontera Nanterre le 11 novembre prochain dans son Chaudron, lors du 3e tour de la Coupe de France. Le tirage, effectué ce jeudi matin au siège de la FFBB, a réservé plusieurs affiches équilibrées entre clubs de Betclic ELITE et formations ambitieuses de divisions inférieures.
|
00h00
Résumé
Écouter
Ivan Février va retrouver son ancien club de Nanterre avec Le Portel en Coupe de France

Crédit photo : ESSM Le Portel

On connait les affiches du troisième tour de la Coupe de France, après le dernier match du deuxième tour, gagné par Orchies. Le tirage a été réalisé ce jeudi au siège de la Fédération française de basketball (FFBB) par Pierre Depetris, vice-président de la fédération, avec le maintien de chapeaux géographiques.

Après avoir éliminé Gravelines-Dunkerque au tour précédent, Le Portel a hérité d’un nouveau gros morceau pour le 3e tour de la Coupe de France : Nanterre. L’équipe francilienne, en pleine forme en ce début de saison, viendra défier les hommes de Kenny Grant dans un Chaudron qui s’annonce bouillant le 11 novembre prochain.

Les affiches du 3e tour connues

Le tirage a réservé plusieurs confrontations intéressantes entre clubs de l’élite et formations ambitieuses des divisions inférieures. Parmi les duels attendus, Mulhouse (NM1) – tombeur de Denain – recevra Saint-Quentin, tandis qu’Orchies accueillera Strasbourg. Dans le deuxième chapeau, Le Portel, Nanterre, Blois et Nantes représentaient les niveaux LNB.

Le Portel, qui a remporté l’Opalico mardi face au BCM Gravelines-Dunkerque, tentera de récidiver contre une équipe nanterrienne actuellement en pleine réussite en Betclic ELITE (deux victoires en deux matches). Ce sera la seule affiche entre deux formations de Betclic ELITE.

Le programme complet du 3e tour

Mardi 11 novembre à 20h00 :

  • Orchies (NM1) – Strasbourg (Betclic ELITE)

  • Mulhouse (NM1) – Saint-Quentin (Betclic ELITE)

  • Le Portel (Betclic ELITE) – Nanterre (Betclic ELITE)

  • Le Havre (NM1) – Blois (Elite 2)

  • Tours (NM1) – Nantes (Elite 2)

  • Tarbes-Lourdes (NM1) – Hyères-Toulon (Elite 2)

  • Antibes (Elite 2) – Saint-Chamond-Andrézieux (Elite 2)

  • La Rochelle (Elite 2) – Boulazac (Betclic ELITE)

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l'Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années.
