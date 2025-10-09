Le tirage du 3e tour de la Coupe de France : Le Portel – Nanterre, la seule affiche 100% Betclic ÉLITE

On connait les affiches du troisième tour de la Coupe de France, après le dernier match du deuxième tour, gagné par Orchies. Le tirage a été réalisé ce jeudi au siège de la Fédération française de basketball (FFBB) par Pierre Depetris, vice-président de la fédération, avec le maintien de chapeaux géographiques.

Après avoir éliminé Gravelines-Dunkerque au tour précédent, Le Portel a hérité d’un nouveau gros morceau pour le 3e tour de la Coupe de France : Nanterre. L’équipe francilienne, en pleine forme en ce début de saison, viendra défier les hommes de Kenny Grant dans un Chaudron qui s’annonce bouillant le 11 novembre prochain.

Les affiches du 3e tour connues

Le tirage a réservé plusieurs confrontations intéressantes entre clubs de l’élite et formations ambitieuses des divisions inférieures. Parmi les duels attendus, Mulhouse (NM1) – tombeur de Denain – recevra Saint-Quentin, tandis qu’Orchies accueillera Strasbourg. Dans le deuxième chapeau, Le Portel, Nanterre, Blois et Nantes représentaient les niveaux LNB.

🔥 COUPE DE FRANCE – 3e tour 🔥 Le Chaudron s’apprête à vibrer une nouvelle fois 💚

👉 L’ESSM reçoit Nanterre 92 le mardi 11 novembre à 20h ! Un grand rendez-vous à ne pas manquer 🏆

Venez pousser derrière vos Stellistes et faire trembler le Chaudron 💥#Stelliste pic.twitter.com/CQvXNjF0cJ — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) October 9, 2025

Le Portel, qui a remporté l’Opalico mardi face au BCM Gravelines-Dunkerque, tentera de récidiver contre une équipe nanterrienne actuellement en pleine réussite en Betclic ELITE (deux victoires en deux matches). Ce sera la seule affiche entre deux formations de Betclic ELITE.