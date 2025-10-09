Lattes-Montpellier et Angers démarrent fort en EuroCup, Anna Ngo Ndjock encore en feu !

Lattes-Montpellier et Angers n’ont pas tremblé pour leur entrée en lice dans l’EuroCup. Le BLMA s’est imposé en République tchèque face à Brno (60-88), tandis que les Angevines ont dominé Estudiantes Madrid (76-86) en Espagne. Deux victoires convaincantes pendant que Villeneuve d’Ascq baissait le pavillon en Suisse. Charnay complétera le tableau ce jeudi avec un déplacement chez les Grecques d’Athinaikos Qualco.

Lattes-Montpellier taille patron à Brno

Le BLMA a confirmé sa montée en puissance. Face à Brno, les Gazelles ont rapidement pris le contrôle du match après un début timide (7-2, 2e). Sous l’impulsion d’une adresse exceptionnelle (20/34 à la pause), les Héraultaises ont creusé un écart irrattrapable à la mi-temps (35-55).

Dans son pays natal, Julie Pospisilova a brillé avec 16 points et 4 rebonds, tandis que Christelle Diallo a imposé sa puissance dans la raquette (13 points). L’équipe de Valéry Demory a ensuite géré tranquillement la seconde période pour s’imposer 88-60.

Les 18 points de Qadashah Hoppie et Samantha Breen, associées à une domination au rebond (40 prises), traduisent la maîtrise du BLMA, désormais lancé idéalement dans sa campagne européenne.

Angers frappe fort à Madrid, Anna Ngo Ndjock récidive

De son côté, Angers a réalisé une très belle performance sur le parquet de l’Estudiantes Madrid. Guidées par une adresse extérieure redoutable (11/21 à 3-points), les joueuses d’Aurélie Bonnan ont mené de bout en bout.

Après avoir marqué 32 points sur la première journée de La Boulangère Wonderligue, Anna Ngo Ndjock a été la grande héroïne de la soirée : 28 points à 7/8 derrière l’arc, ponctués d’un tir du milieu de terrain au buzzer. « Il y a peut-être moins de pression sur les matches d’EuroCup, cela permet à certaines de s’exprimer davantage », avait d’ailleurs expliqué la coach angevine avant la rencontre, au micro d’Ouest-France.

Looking at Anna Ngo Njdock’s 28 PTS, her 21 PTS from triples came by way of spot ups as well as screen/rescreen combos The 5’9 guard for Angers is France’s leading scorer thus far, but is shooting 3-19 from deep in LFB play. Could this EuroCup game help that trend positively? https://t.co/YFnujwiuzr pic.twitter.com/PQaodB2GeR — Alford Corriette (@alfcorriette) October 9, 2025

L’Espagnole Laura Mendez, ancienne de l’Estudiantes, a aussi brillé pour son retour (11 points), bien secondée par Madison Williams (13 points) et Eve Mahoutou (8). Avec cette victoire 86-76, Angers prolonge son invincibilité en ce début de saison et montre qu’il faudra compter sur lui dans cette EuroCup.

Charnay entre en scène jeudi

Le dernier représentant français, Charnay, débute à son tour ce jeudi à 18h30 sur le parquet de l’Athinaikos Qualco, en Grèce.