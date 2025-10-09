Recherche
EuroCup Féminine

Lattes-Montpellier et Angers démarrent fort en EuroCup, Anna Ngo Ndjock encore en feu !

EuroCup féminine - Après la défaite de Villeneuve d’Ascq à Fribourg, le BLMA de Lattes-Montpellier et l’UFAB 49 d’Angers ont parfaitement lancé leur campagne européenne ce mercredi 8 octobre, avec deux larges succès à l’extérieur.
00h00
Lattes-Montpellier et Angers démarrent fort en EuroCup, Anna Ngo Ndjock encore en feu !

Anna Ngo Ndjock a planté 28 points à 7 sur 8 à 3-points sur le parquet de l’Estudiantes Madrid pour Angers

Crédit photo : FIBA

Lattes-Montpellier et Angers n’ont pas tremblé pour leur entrée en lice dans l’EuroCup. Le BLMA s’est imposé en République tchèque face à Brno (60-88), tandis que les Angevines ont dominé Estudiantes Madrid (76-86) en Espagne. Deux victoires convaincantes pendant que Villeneuve d’Ascq baissait le pavillon en Suisse. Charnay complétera le tableau ce jeudi avec un déplacement chez les Grecques d’Athinaikos Qualco.

Lattes-Montpellier taille patron à Brno

Le BLMA a confirmé sa montée en puissance. Face à Brno, les Gazelles ont rapidement pris le contrôle du match après un début timide (7-2, 2e). Sous l’impulsion d’une adresse exceptionnelle (20/34 à la pause), les Héraultaises ont creusé un écart irrattrapable à la mi-temps (35-55).

Dans son pays natal, Julie Pospisilova a brillé avec 16 points et 4 rebonds, tandis que Christelle Diallo a imposé sa puissance dans la raquette (13 points). L’équipe de Valéry Demory a ensuite géré tranquillement la seconde période pour s’imposer 88-60.

Les 18 points de Qadashah Hoppie et Samantha Breen, associées à une domination au rebond (40 prises), traduisent la maîtrise du BLMA, désormais lancé idéalement dans sa campagne européenne.

Angers frappe fort à Madrid, Anna Ngo Ndjock récidive

De son côté, Angers a réalisé une très belle performance sur le parquet de l’Estudiantes Madrid. Guidées par une adresse extérieure redoutable (11/21 à 3-points), les joueuses d’Aurélie Bonnan ont mené de bout en bout.

Après avoir marqué 32 points sur la première journée de La Boulangère Wonderligue, Anna Ngo Ndjock a été la grande héroïne de la soirée : 28 points à 7/8 derrière l’arc, ponctués d’un tir du milieu de terrain au buzzer. « Il y a peut-être moins de pression sur les matches d’EuroCup, cela permet à certaines de s’exprimer davantage », avait d’ailleurs expliqué la coach angevine avant la rencontre, au micro d’Ouest-France.

L’Espagnole Laura Mendez, ancienne de l’Estudiantes, a aussi brillé pour son retour (11 points), bien secondée par Madison Williams (13 points) et Eve Mahoutou (8). Avec cette victoire 86-76, Angers prolonge son invincibilité en ce début de saison et montre qu’il faudra compter sur lui dans cette EuroCup.

Charnay entre en scène jeudi

Le dernier représentant français, Charnay, débute à son tour ce jeudi à 18h30 sur le parquet de l’Athinaikos Qualco, en Grèce.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
