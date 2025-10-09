Recherche
EuroCup Féminine

Tenant du titre, Villeneuve d’Ascq a perdu en… Suisse pour son entrée en EuroCup

EuroCup - Tenant du titre, Villeneuve d’Ascq a chuté dès son premier match d’EuroCup ce mercredi soir à Fribourg (75-68). Une désillusion inattendue pour les Nordistes, favorites sur le papier, face à une équipe suisse bien plus accrocheuse que prévu.
Tenant du titre, Villeneuve d'Ascq a perdu en… Suisse pour son entrée en EuroCup

Nia Clouden et Fribourg ont créé la sensation face à Villeneuve d'Ascq, tenant du titre

Crédit photo : FIBA

L’Entente sportive Basket de Villeneuve d’Ascq – Lille Métropole (ESBVA-LM), champion en titre, a manqué ses débuts dans cette EuroCup 2025-2026. En déplacement en Suisse (un pays qui en compte que 6 000 licenciées féminines et une ligue semi-professionnelle) pour affronter Fribourg, une formation que beaucoup pensaient largement inférieure, les joueuses de Maxime Bézin ont été surprises (75-68) après avoir pourtant compté jusqu’à 11 points d’avance.

Un déplacement piégeux et une entame sans intensité

Villeneuve d’Ascq avait pourtant pris ce premier rendez-vous européen avec sérieux sur le plan logistique : un voyage Montpellier–Genève–Fribourg pour une préparation tranquille avant le coup d’envoi. Mais sur le parquet de la salle Saint-Léonard, les « Guerrières » ont semblé manquer de tranchant.

D’entrée, les locales ont dicté le rythme, portées par l’Américaine Koi Love, dominante dans la raquette. « Trop d’amour, pas assez de haine », ironise dans son compte-rendu du match La Voix du Nord, alors que l’ESBVA-LM se retrouvait rapidement menée (9-4).

Peu à peu, les Nordistes ont trouvé leur rythme, reprenant la tête à la pause (34-41). Mais leur relâchement au retour des vestiaires a redonné espoir aux Suissesses, emmenées par le duo Koi Love – Nia Clouden.

Le scénario de Montpellier se répète

Comme dimanche dernier en championnat à Montpellier (défaite 75-70), les Villeneuvoises ont dominé une grande partie du match avant de s’écrouler dans le dernier quart-temps. Pourtant, Fribourg a fait jouer ses trois joueuses étrangères 40 minutes (!) et 35 pour la jeune Julija Matic.

« Le scénario de Montpellier s’est répété. Un match que l’on maîtrise durant 30 minutes avant de perdre le fil. Et le facteur chance finit par choisir l’adversaire », pestait Maxime Bézin après la rencontre.

Nia Clouden marque seule face à Villeneuve d'Ascq dans la salle quasiment vide où joue Fribourg
Nia Clouden marque seule face à Villeneuve d’Ascq dans la salle quasiment vide où joue Fribourg (photo : FIBA)

Le technicien nordiste a également pointé des conditions de déplacement délicates : « Une alarme a sonné à l’hôtel durant 30 minutes à 6 heures du matin le jour du match. Il va falloir se questionner sur ce déplacement pour préparer au mieux la réception de Landerneau. »

Fribourg, emmené par Love (20 points) et Clouden (17), s’offre ainsi un succès historique, tandis que Villeneuve d’Ascq devra vite réagir pour ne pas compromettre sa défense du titre.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
