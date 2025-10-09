Eve Wembanyama fait sensation pour son premier match en Coupe d’Europe !

Le petit compte X de l’EuroCup Women n’était pas habitué à un tel buzz. Déjà plus de 200 000 vues sur un tweet montrant des images d’un match entre une équipe tchèque et une équipe kosovare. Tout ça parce qu’il y a le nom magique dedans, Wembanyama…

Passée de la Ligue 2 à l’EuroCup, Eve Wembanyama (1,85 m, 23 ans) a réussi des débuts sensationnels en Europe avec le KB Peja. Et certains internautes américaines, qui ne connaissaient pas son existence, s’en sont donnés à cœur joie : « Il y a une autre Wembanyama ?! », la photo du conseiller de George W. Bush mettant son président au courant des attentats du 11 septembre ou la mention de toutes les franchises WNBA possibles.

Pour une joueuse qui tournait à moins de 4 points de moyenne la saison dernière en LF2 avec Mondeville, le grand saut vers les États-Unis parait évidemment encore un peu prématuré. Toujours est-il que ses premiers pas sur la scène européenne ont été enthousiasmants.

Du côté de Chomutov, une petite ville du nord de la République tchèque, Eve Wembanyama a assuré 27 points à 8/19 aux tirs (dont 4/7 à 3-points), 6 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions pour 24 d’évaluation en 37 minutes. Ce qui représente la troisième meilleure marque offensive de cette première journée derrière Astou Ndour (32 points), l’intérieure au CV XXL d’Emlak Konut, et l’Angevine Anna Ngo Ndjock (28 points), décidément auteure d’un énorme début de saison.

🤩 Quelle première pour Eve Wembanyama en Coupe d’Europe ! 🎯 27 points

🖐️ 6 rebonds

🎁 3 passes

🔒 3 interceptions 🥶 Clutch, surtout : 7 points dans les 3 dernières minutes lors d’une victoire historique pour son club ! 👽🇽🇰 https://t.co/MAmAsINPJc pic.twitter.com/z3RcDBZ0TH — BeBasket (@Be_BasketFr) October 9, 2025

La Francilienne a surtout été particulièrement clutch avec 7 points dans les trois dernières minutes, le tout dans un match que Peja a renversé dans le money-time (victoire 73-65 après avoir compté 16 points de retard, 26-17 dans le quatrième quart-temps).

Un succès historique pour le club kosovar qui disputait son tout premier match sur la scène européenne. Ce qui valait bien une petite douché improvisée au retour dans les vestiaires pour le coach, Ismail El Sayed Izzat.

La semaine prochaine, Eve Wembanyama et le KBF Peja 03 iront à Vilnius, vaincu par Bourges en barrages de l’EuroLeague, pour tenter de confirmer.