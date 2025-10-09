Recherche
EuroCup Féminine

Eve Wembanyama fait sensation pour son premier match en Coupe d’Europe !

Passée de la Ligue 2 à l'EuroCup cet été, Eve Wembanyama n'a pas manqué son premier rendez-vous avec la Coupe d'Europe. La recrue phare du KBF Peja (Kosovo) a marqué 27 points lors d'une victoire historique pour son club !
00h00
Eve Wembanyama fait sensation pour son premier match en Coupe d’Europe !

Eve Wembanyama, ici en défense sur Sarah Seka, a marqué 27 points à Chomutov

Crédit photo : FIBA

Le petit compte de l’EuroCup Women n’était pas habitué à un tel buzz. Déjà plus de 200 000 vues sur un tweet montrant des images d’un match entre une équipe tchèque et une équipe kosovare. Tout ça parce qu’il y a le nom magique dedans, Wembanyama…

Passée de la Ligue 2 à l’EuroCup, Eve Wembanyama (1,85 m, 23 ans) a réussi des débuts sensationnels en Europe avec le KB Peja. Et certains internautes américaines, qui ne connaissaient pas son existence, s’en sont donnés à cœur joie : « Il y a une autre Wembanyama ?! », la photo du conseiller de George W. Bush mettant son président au courant des attentats du 11 septembre ou la mention de toutes les franchises WNBA possibles.

Pour une joueuse qui tournait à moins de 4 points de moyenne la saison dernière en LF2 avec Mondeville, le grand saut vers les États-Unis parait évidemment encore un peu prématuré. Toujours est-il que ses premiers pas sur la scène européenne ont été enthousiasmants.

LIRE AUSSI

Du côté de Chomutov, une petite ville du nord de la République tchèque, Eve Wembanyama a assuré 27 points à 8/19 aux tirs (dont 4/7 à 3-points), 6 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions pour 24 d’évaluation en 37 minutes. Ce qui représente la troisième meilleure marque offensive de cette première journée derrière Astou Ndour (32 points), l’intérieure au CV XXL d’Emlak Konut, et l’Angevine Anna Ngo Ndjock (28 points), décidément auteure d’un énorme début de saison.

La Francilienne a surtout été particulièrement clutch avec 7 points dans les trois dernières minutes, le tout dans un match que Peja a renversé dans le money-time (victoire 73-65 après avoir compté 16 points de retard, 26-17 dans le quatrième quart-temps).

Un succès historique pour le club kosovar qui disputait son tout premier match sur la scène européenne. Ce qui valait bien une petite douché improvisée au retour dans les vestiaires pour le coach, Ismail El Sayed Izzat.

La semaine prochaine, Eve Wembanyama et le KBF  Peja 03 iront à Vilnius, vaincu par Bourges en barrages de l’EuroLeague, pour tenter de confirmer.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
