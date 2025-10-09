[Vidéo] L’énorme 3-points de Jeremiah Hill pour sceller la victoire de Chalon chez l’ALBA Berlin

Qualifié pour la Ligue des Champions (BCL) via le tour préliminaire, l’Élan Chalon a entamé le tour principal par une victoire prestigieuse chez l’ALBA Berlin (76-81) ce mercredi 8 octobre. Après des années en EuroLeague, le club de la capitale allemande a fait le choix de retrouver la Coupe d’Europe de la FIBA, en attendant de potentiellement intégrer la NBA Europe. Mais sur le plan sportif, le club a subi les foudres bourguignonnes, et notamment de son artificier en chef Jeremiah Hill (1,88 m, 30 ans).

1/7 à 3-points pour Jeremiah Hill avant cette ultime tentative

Alors qu’il ne restait qu’une poignée de secondes sur l’avant-dernière possession et qu’un stop aurait permis aux Berlinois d’avoir une dernière chance d’égalisation ou de victoire (avec 4,6 secondes à jouer), l’international camerounais a trouvé un espace au milieu de deux défenseurs locaux pour tirer à 3-points.

Un 3-points qu’il a réussi pour sceller le sort de la rencontre, avec 5 points d’avance et un peu plus de 4 secondes restantes au chronomètre. Une belle performance d’autant plus que l’ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque n’était qu’à 1/7 dans l’exercice avant cette tentative.

Jeremiah Hill, breaking hearts all over the world all year long 🥶🥶🥶#BasketballCL I @ELANCHALON pic.twitter.com/0OFwxYLUuM — Basketball Champions League (@BasketballCL) October 8, 2025

Un deuxième déplacement à venir pour l’Élan Chalon en BCL

Grâce à ce succès à l’extérieur, l’Élan Chalon démarre bien son aventure européenne dans le groupe B. Il lui faudra désormais confirmer au Colisée pour prendre une bonne option sur la qualification au play-in. Mais quoi qu’il en soit, cette victoire chalonnaise retire un peu de pression pour la formation d’Elric Delord qui enchaîne en BCL avec un déplacement à la Kralovka Arena de Prague, pour défier les Tchèques de Nymburk, dès la semaine prochaine (match le mercredi 14 octobre).