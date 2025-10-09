Recherche
BCL

[Vidéo] L’énorme 3-points de Jeremiah Hill pour sceller la victoire de Chalon chez l’ALBA Berlin

BCL - Jeremiah Hill a assuré la victoire de l’Élan Chalon chez l'ALBA Berlin ce mercredi 7 octobre en BCL, avec un énorme panier à 3-points à 5 secondes de la fin.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] L’énorme 3-points de Jeremiah Hill pour sceller la victoire de Chalon chez l’ALBA Berlin

Jeremiah Hill en suspension pour mettre fin au suspense lors de Berlin – Chalon

Crédit photo : FIBA

Qualifié pour la Ligue des Champions (BCL) via le tour préliminaire, l’Élan Chalon a entamé le tour principal par une victoire prestigieuse chez l’ALBA Berlin (76-81) ce mercredi 8 octobre. Après des années en EuroLeague, le club de la capitale allemande a fait le choix de retrouver la Coupe d’Europe de la FIBA, en attendant de potentiellement intégrer la NBA Europe. Mais sur le plan sportif, le club a subi les foudres bourguignonnes, et notamment de son artificier en chef Jeremiah Hill (1,88 m, 30 ans).

LIRE AUSSI

1/7 à 3-points pour Jeremiah Hill avant cette ultime tentative

Alors qu’il ne restait qu’une poignée de secondes sur l’avant-dernière possession et qu’un stop aurait permis aux Berlinois d’avoir une dernière chance d’égalisation ou de victoire (avec 4,6 secondes à jouer), l’international camerounais a trouvé un espace au milieu de deux défenseurs locaux pour tirer à 3-points.

Un 3-points qu’il a réussi pour sceller le sort de la rencontre, avec 5 points d’avance et un peu plus de 4 secondes restantes au chronomètre. Une belle performance d’autant plus que l’ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque n’était qu’à 1/7 dans l’exercice avant cette tentative.

Un deuxième déplacement à venir pour l’Élan Chalon en BCL

Grâce à ce succès à l’extérieur, l’Élan Chalon démarre bien son aventure européenne dans le groupe B. Il lui faudra désormais confirmer au Colisée pour prendre une bonne option sur la qualification au play-in. Mais quoi qu’il en soit, cette victoire chalonnaise retire un peu de pression pour la formation d’Elric Delord qui enchaîne en BCL avec un déplacement à la Kralovka Arena de Prague, pour défier les Tchèques de Nymburk, dès la semaine prochaine (match le mercredi 14 octobre).

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Chalon
Chalon
Par contre heureusement pour lui que Berlin n'a pas marqué derrière parce que célébrer tout en laissant partir son vis-à-vis en contre-attaque...
