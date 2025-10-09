A’ja Wilson crucifie Phoenix d’un game winner, Las Vegas mène 3-0 en Finales WNBA

A’ja Wilson a encore écrit une page de sa légende ce mercredi. La quadruple MVP a offert la victoire aux Las Vegas Aces dans le match 3 des Finales WNBA 2025, s’imposant 90-88 face au Phoenix Mercury grâce à un panier à la dernière seconde. Les Aces mènent désormais 3-0 dans cette série et se rapprochent dangereusement d’un nouveau titre.

En sortie de temps mort, et alors que le Mercury lui avait imposé une prise à deux, A’ja Wilson s’est élevée à mi-distance devant Alyssa Thomas pour inscrire le panier de la gagne à 0,3 seconde du buzzer. Son tir a roulé sur le cercle avant de rentrer, mettant fin à tous les espoirs de Phoenix dans ce match crucial.

A'JA WILSON CALLS GAME 🔥🤯 34 PTS

14 REB

3 BLKS ACES TAKE 3-0 LEAD IN THE WNBA FINALS. pic.twitter.com/5AjbC6J32k — Bleacher Report (@BleacherReport) October 9, 2025

Une performance historique pour Wilson malgré la remontée de Phoenix

Cette ponctuation parfaite vient couronner une nouvelle performance de très haut niveau de l’intérieure américaine, qui a bouclé ce match 3 avec 34 points à 11/20 au tir, 14 rebonds, 4 passes et 3 contres. C’est son quatrième match à au moins 30 points dans cette campagne de playoffs, ce que personne n’était parvenu à faire avant elle dans l’histoire de la WNBA.

L’issue peut sembler cruelle pour Phoenix, qui avait pourtant colmaté un retard de 17 points dans le quatrième quart-temps. Les joueuses de Nate Tibbetts avaient réussi l’exploit d’égaliser à une minute de la fin, notamment grâce à DeWanna Bonner (25 points, 10 rebonds) et Satou Sabally (24 points, 5 rebonds), cette dernière ayant malheureusement été contrainte de quitter ses camarades en fin de match à cause d’un choc à la tête. Quant à la Franco-Camerounaise Monique Akoa-Makani, elle a terminé avec 6 points à 2/7 aux tirs (dont 2/3 à 3-points), 1 rebond et 1 passe décisive mais aussi 5 fautes en 25 minutes (avec un +/- de +6).

Du côté des Aces, le soutien de Jackie Young (21 points) et de Jewell Loyd (16 points) en sortie de banc a fait la différence. Las Vegas avait d’ailleurs établi un nouveau record en réussissant neuf tirs à 3-points en première mi-temps, du jamais vu dans l’histoire des Finales WNBA.

Phoenix va maintenant tenter de sauver l’honneur à domicile dans le match 4, mais les choses sont mal embarquées pour les joueuses d’Alyssa Thomas (14 points, 12 rebonds, 9 passes). Les Aces auront leur première balle de match vendredi pour décrocher leur troisième titre en quatre ans, portées par une A’ja Wilson qui continue de grimper dans la hiérarchie des plus grandes joueuses de l’histoire de la WNBA.