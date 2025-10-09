Recherche
EuroLeague

Jaylen Hoard et le Maccabi remportent le premier derby de Tel-Aviv de l’histoire en EuroLeague

EuroLeague - Jaylen Hoard et le Maccabi Tel-Aviv ont marqué l’histoire en remportant le tout premier derby de Tel-Aviv en EuroLeague, face à l’Hapoël Tel-Aviv (103-90). L’intérieur français a signé une belle performance avec 13 points, 3 rebonds et 2 passes en 28 minutes.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jaylen Hoard et le Maccabi remportent le premier derby de Tel-Aviv de l’histoire en EuroLeague

Jaylen Hoard et le Maccabi Tel-Aviv ont pris le meilleur sur l’Hapoël Tel-Aviv de Vasilije Micic

Crédit photo : EuroLeague

Pour la première fois dans l’histoire de l’EuroLeague, les deux clubs de Tel-Aviv s’affrontaient ce mercredi à Sofia (Bulgarie). Et c’est le Maccabi Tel-Aviv de Jaylen Hoard qui a pris le dessus sur son rival, l’Hapoël Tel-Aviv, au terme d’un match intense conclu sur le score de 103 à 90. Une victoire à la fois historique et fondatrice pour une équipe encore en construction, menée par son coach Oded Kattash et un collectif renouvelé à plus de la moitié.

– Journée 3

Le Maccabi Tel-Aviv écrit l’histoire

Pour cette première confrontation entre les deux clubs israéliens dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, le Maccabi Tel-Aviv a su faire la différence dans le dernier quart-temps. Après une égalisation à 72-72 signée Chris Jones, Jeff Dowtin Jr. a pris feu, inscrivant à lui seul 11 points dans les cinq minutes suivantes pour redonner définitivement l’avantage à son équipe.

Le Maccabi a compté six joueurs à plus de dix points, symbole d’un collectif déjà prometteur. Lonnie Walker (20 points, 4 passes), Oshae Brissett (19 points) et Dowtin Jr. (13 points, tous inscrits dans le dernier quart) ont mené la charge, bien épaulés par Jaylen Hoard (13 points à 5/10 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes pour 13 d’évaluation en 29 minutes) et les vétérans Roman Sorkin (12 points) et Tamir Blatt (11 points, 7 passes).

« Nous sommes une nouvelle équipe et nous devons construire notre confiance. Cette victoire est très importante pour cela », a expliqué Oded Kattash en conférence de presse.

Jaylen Hoard solide dans la rotation

Aligné 28 minutes, Jaylen Hoard a confirmé qu’il s’imposait peu à peu comme une valeur sûre dans la rotation intérieure du Maccabi. L’ancien joueur de… l’Hapoël a apporté son énergie des deux côtés du terrain, dans une rencontre où le Maccabi a dominé les débats collectivement (24 passes décisives pour seulement 12 balles perdues).

Jaylen HOARD
Jaylen HOARD
13
PTS
3
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
HAP
90 103
MAC

Ce succès représente aussi la première victoire de la saison en EuroLeague pour le club israélien, après deux revers inauguraux. Le Maccabi tentera désormais de capitaliser sur cette dynamique avant d’affronter le FC Barcelone puis l’Olympiakos la semaine prochaine.

L’Hapoël Tel-Aviv apprend la dure loi de l’EuroLeague

En face, l’Hapoël Tel-Aviv, encore en phase d’apprentissage à ce niveau, a souffert défensivement. Son coach Dimitris Itoudis a reconnu les manques de son équipe :

« Nous avons été mauvais défensivement. Ce n’est pas une question d’arrogance, mais de préparation. À ce niveau, les erreurs se paient cash », a-t-il déclaré après la rencontre.

Malgré les 18 points d’Elijah Bryant et les 16 d’Antonio Blakeney, les rotations défaillantes et le manque de communication défensive ont offert trop d’espaces aux shooteurs du Maccabi. Pour Itoudis, cette défaite doit servir de leçon avant les prochains rendez-vous face à Valence et le Paris Basketball.

Une victoire fondatrice pour le Maccabi

Au-delà du symbole, ce succès pourrait marquer un tournant dans le début de saison du Maccabi Tel-Aviv. En intégrant huit nouveaux joueurs à son effectif, Oded Kattash sait que la cohésion prendra du temps, mais la prestation collective vue à Sofia est encourageante.

« Les gars arrivent tôt pour travailler, restent tard pour shooter. On sent que tout le monde est concentré et motivé. Ce match nous montre ce qu’on est capables de faire », a confié Oshae Brissett après la rencontre.

Avec un Jaylen Hoard efficace et impliqué, le Maccabi tient sans doute là les bases d’une équipe qui espère jouer les trouble-fêtes cette saison en EuroLeague.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
