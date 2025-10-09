Une autopsie ordonnée après le décès de Tony Parker Senior

Le corps de Tony Parker Senior a été retrouvé dimanche soir à Charly, au sud de Lyon. Selon Le Progrès et Actu Lyon, le parquet de Lyon a ordonné une autopsie pour déterminer les causes du décès du père de Tony Parker, figure emblématique du basket français par filiation et lui-même ancien joueur professionnel. Si aucun élément ne laisse envisager un acte criminel, les autorités souhaitent éclaircir les circonstances de cette disparition soudaine.

Les causes du décès encore inconnues

L’examen médico-légal doit permettre d’en savoir plus sur les raisons de la mort de Tony Parker Senior, décédé peu avant de fêter ses 71 ans (il les aurait eu le 15 octobre). Ancien joueur passé par les États-Unis et l’Europe, il a fini sa carrière en France, pays où il s’était installé durablement.

Selon les premiers éléments de l’enquête, aucune trace suspecte n’a été relevée. La décision d’ordonner une autopsie relève d’une procédure classique dans les cas de décès inexpliqués — d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une personnalité publique.

Une figure respectée, un héritage familial fort

Dans un communiqué transmis à l’AFP, Tony Parker a rendu hommage à son père, évoquant « un ancien joueur de basket et une figure profondément aimée » qui leur a transmis « sa passion pour le basket, sa force de caractère et ses valeurs humaines ».

Tony Parker Senior laisse derrière lui trois fils très impliqués dans le basket français : Tony, président de l’ASVEL, T.J., assistant-coach au Bayern Munich, et Pierre, assistant aux Austin Spurs en G-League.

Une disparition qui touche toute la famille du basket français

La nouvelle du décès de Tony Parker Senior a ému le monde du sport français. Plusieurs acteurs du basket tricolore ont exprimé leur soutien à la famille Parker, symbole d’une dynastie qui a profondément marqué le paysage du basket professionnel.