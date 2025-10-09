Recherche
À l’étranger

Ibrahima Fall Faye choisit l’Arabie Saoudite

Après une saison en Chine, Ibrahima Fall Faye va désormais découvrir l'Arabie Saoudite. Le Sénégalais, passé par cinq clubs français (Chalon, Poitiers, Monaco, Boulogne-Levallois, Nanterre), s'est engagé avec Al-Ittihad Jeddah.
00h00
Résumé
Ibrahima Fall Faye choisit l’Arabie Saoudite

Depuis son départ de Nanterre, Ibrahima Fall Faye a découvert la Chine, et bientôt l’Arabie Saoudite

Crédit photo : Julie Dumélié

Parti monnayer sa formidable saison nanterrienne (12 points à 57%, 6,5 rebonds et 1,3 contre) en Chine l’année dernière (6,7 points à 55%, 6 rebonds et 1,4 contre avec Shanxi), Ibrahima Fall Faye (2,07 m, 28 ans) ne va pas encore revenir en Europe.

Direction Al-Ittihad

Si l’intérieur sénégalais va revenir un peu vers l’Est, il ne fera que se rapprocher géographiquement puisqu’il a choisi de poser ses valises au cœur de la péninsule arabique.

Ainsi, le récent médaillé de bronze à l’AfroBasket s’est engagé avec le club d’Al-Ittihad, basé à Jeddah, l’une des plus grandes institutions sportives d’Arabie Saoudite, dont la section football accueille par exemple Karim Benzema ou Ngolo Kanté.

« Une signature monumentale »

Une signature localement qualifiée de « monumentale » : un ancien joueur d’EuroLeague (15 matchs avec Monaco) dans la force de l’âge, ce n’est pas courant pour un championnat tardant encore à se développer, loin du rayonnement qu’a acquis la Saudi Pro League de football par exemple.

Avec le champion d’Arabie Saoudite, Ibrahima Fall Faye pourra se rappeler au bon souvenir de la Betclic ÉLITE puisqu’il sera notamment associé dans la raquette à Jarell Eddie, le MVP de la Leaders Cup 2019 avec la SIG Strasbourg.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Commentaires

lulutoutvert
et dire que Da Silva n'en a pas voulu à Nanterre l'année dernière.
