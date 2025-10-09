Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Nando De Colo très incertain à Madrid, l’ASVEL très diminuée à l’arrière

EuroLeague - Nando De Colo, blessé face à Baskonia, est très incertain pour le déplacement de l’ASVEL sur le parquet du Real Madrid ce jeudi. Théo Maledon, lui aussi touché, manquera ses retrouvailles avec le club villeurbannais.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nando De Colo très incertain à Madrid, l’ASVEL très diminuée à l’arrière

Nando De Colo tiendra-t-il sa place contre le Real Madrid ?

Crédit photo : ASVEL

L’ASVEL se rendra à Madrid très diminuée à l’arrière, comme dimanche dernier à Saint-Quentin. Selon Le Progrès, Nando De Colo (1,95 m, 38 ans), blessé au troisième quart-temps contre Baskonia vendredi dernier, reste très incertain pour la rencontre d’EuroLeague face au Real Madrid (21h). Déjà privée de Shaquille Harrison et de Thomas Heurtel, l’équipe de Pierric Poupet devra faire avec une ligne arrière très amoindrie. En face, son ancien meneur Théo Maledon est également forfait.

Un secteur extérieur décimé pour l’ASVEL

Les absences s’accumulent dans le backcourt villeurbannais. Shaquille Harrison est écarté pour au moins un mois, Thomas Heurtel ne devrait pas rejouer avant la fin octobre et Nando De Colo pourrait manquer ce déplacement de prestige. C’est dans ce contexte que le club rhodanien a fait appel à Mehdy Ngouama, remplaçant médical fraîchement arrivé à Villeurbanne lundi.

Le coach Pierric Poupet a expliqué dans Le Progrès avoir rapidement pensé à lui : « Je l’ai contacté après le match de Vitoria. Mehdy, est un très bon défenseur qui se projette très vite vers l’avant, est en forme puisqu’il a fait toute la préparation et disputé quelques matches amicaux avec le Bayern Munich. Ensuite, il connaît le championnat de France, ce qui va nous faire gagner du temps. »

Les débuts de Mehdy Ngouama en EuroLeague

À 30 ans, l’ancien joueur de Nanterre, Le Portel, Gravelines-Dunkerque, Paris, Bourg et du Mans va découvrir l’EuroLeague sous le maillot de l’ASVEL. Vainqueur de l’EuroCup 2024 avec le Paris Basketball, il retrouve à Villeurbanne son ancien coéquipier à Denain, devenu son entraîneur, Pierric Poupet.

« Je suis un energizer, mais mon jeu n’est pas basé que sur l’énergie. Je suis là pour savourer l’instant présent et donner le maximum à l’ASVEL », confie le meneur dans Le Progrès.

Pas de retrouvailles avec Théo Maledon

Face au Real Madrid, Mehdy Ngouama ne croisera pas Théo Maledon (1,93 m, 24 ans). L’ancien joueur de l’ASVEL, qui a rejoint le Real cet été, est blessé aux adducteurs et manquera donc ce rendez-vous face à son club formateur.

Entre les blessures et les ajustements, la rencontre s’annonce compliquée pour les Villeurbannais, qui tenteront malgré tout de créer l’exploit sur le parquet du club le plus titré du basketball européen.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
ASVEL
ASVEL
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Basketball Champions League
00h00Yohan Choupas, le… Franco-Allemand, se distingue à Berlin
À l’étranger
00h00Ibrahima Fall Faye choisit l’Arabie Saoudite
Nando De Colo tiendra-t-il sa place contre le Real Madrid
EuroLeague
00h00Nando De Colo très incertain à Madrid, l’ASVEL très diminuée à l’arrière
Anna Ngo Ndjock a planté 28 points à 7 sur 8 à 3-points sur le parquet de l'Estudiantes Madrid pour Angers
EuroCup Féminine
00h00Lattes-Montpellier et Angers démarrent fort en EuroCup, Anna Ngo Ndjock encore en feu !
Nicolas Lang a repris l'entraînement avec le Limoges CSP
Betclic ELITE
00h00Limoges perd un joueur pour quatre semaines mais récupère Nicolas Lang
Tony Parker Senior est décédé le dimanche 5 octobre
France
00h00Une autopsie ordonnée après le décès de Tony Parker Senior
Ivan Février va retrouver son ancien club de Nanterre avec Le Portel en Coupe de France
Coupe de France Masculine
00h00Le tirage du 3e tour de la Coupe de France : Le Portel – Nanterre, la seule affiche 100% Betclic ÉLITE
Nia Clouden et Fribourg ont créé la sensation face à Villeneuve d'Ascq, tenant du titre
EuroCup Féminine
00h00Tenant du titre, Villeneuve d’Ascq a perdu en… Suisse pour son entrée en EuroCup
NBA
00h00Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland
Nikola Mirotic, ici face à son nouveau coéquipier Jaron Blossongame en 2024, va retrouver son ancien club de Milan
EuroLeague
00h00Comment regarder gratuitement Monaco – Milan en EuroLeague ce jeudi
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland
Victor Wembanyama face à Andrew Wiggins et Miami en match de présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama égare encore beaucoup de ballons, mais San Antonio s’impose à Miami
NBA
00h00À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?
NBA
00h00Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Nikola Topic a du être opéré au niveau des testicules
NBA
00h00Opéré des testicules, Nikola Topic va manquer 4 à 6 semaines de compétition
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
NBA
00h00Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs
Joel Embiid pose avec le maillot des Sixers
NBA
00h00Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l’ère Allen Iverson pour 2025-2026
Bronny James galère avec son tir en présaison
NBA
00h00Bronny James souffre en présaison avec les Lakers malgré ses baskets en or
1 / 0