Nando De Colo très incertain à Madrid, l’ASVEL très diminuée à l’arrière

L’ASVEL se rendra à Madrid très diminuée à l’arrière, comme dimanche dernier à Saint-Quentin. Selon Le Progrès, Nando De Colo (1,95 m, 38 ans), blessé au troisième quart-temps contre Baskonia vendredi dernier, reste très incertain pour la rencontre d’EuroLeague face au Real Madrid (21h). Déjà privée de Shaquille Harrison et de Thomas Heurtel, l’équipe de Pierric Poupet devra faire avec une ligne arrière très amoindrie. En face, son ancien meneur Théo Maledon est également forfait.

GAMEDAY ! ✌️ 📋 R3 – Euroleague

🆚 Real Madrid

⏱️ 21h00

🏟️ Wizink Center

Un secteur extérieur décimé pour l’ASVEL

Les absences s’accumulent dans le backcourt villeurbannais. Shaquille Harrison est écarté pour au moins un mois, Thomas Heurtel ne devrait pas rejouer avant la fin octobre et Nando De Colo pourrait manquer ce déplacement de prestige. C’est dans ce contexte que le club rhodanien a fait appel à Mehdy Ngouama, remplaçant médical fraîchement arrivé à Villeurbanne lundi.

Le coach Pierric Poupet a expliqué dans Le Progrès avoir rapidement pensé à lui : « Je l’ai contacté après le match de Vitoria. Mehdy, est un très bon défenseur qui se projette très vite vers l’avant, est en forme puisqu’il a fait toute la préparation et disputé quelques matches amicaux avec le Bayern Munich. Ensuite, il connaît le championnat de France, ce qui va nous faire gagner du temps. »

Les débuts de Mehdy Ngouama en EuroLeague

À 30 ans, l’ancien joueur de Nanterre, Le Portel, Gravelines-Dunkerque, Paris, Bourg et du Mans va découvrir l’EuroLeague sous le maillot de l’ASVEL. Vainqueur de l’EuroCup 2024 avec le Paris Basketball, il retrouve à Villeurbanne son ancien coéquipier à Denain, devenu son entraîneur, Pierric Poupet.

« Je suis un energizer, mais mon jeu n’est pas basé que sur l’énergie. Je suis là pour savourer l’instant présent et donner le maximum à l’ASVEL », confie le meneur dans Le Progrès.

Pas de retrouvailles avec Théo Maledon

Face au Real Madrid, Mehdy Ngouama ne croisera pas Théo Maledon (1,93 m, 24 ans). L’ancien joueur de l’ASVEL, qui a rejoint le Real cet été, est blessé aux adducteurs et manquera donc ce rendez-vous face à son club formateur.

Entre les blessures et les ajustements, la rencontre s’annonce compliquée pour les Villeurbannais, qui tenteront malgré tout de créer l’exploit sur le parquet du club le plus titré du basketball européen.