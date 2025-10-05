Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

L’ASVEL diminuée pour un déplacement piège à Saint-Quentin

Alors qu'elle conclut une semaine à trois matchs ce dimanche à Saint-Quentin, l'ASVEL se présentera dans l'Aisne avec une ligne arrière décimée. Thomas Heurtel, Nando De Colo et Shaquille Harrison ne sont pas du déplacement.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ASVEL diminuée pour un déplacement piège à Saint-Quentin

Pas de De Colo ni de Harrison sur le parquet du SQBB ce dimanche

Crédit photo : Grégory Portelette

Engagée en EuroLeague avec un effectif restreint de 13 joueurs, l’ASVEL vit sa première semaine marathon, avec trois matchs en cinq jours : les réceptions conjuguées de Valence et Vitoria sur la scène européenne, puis un déplacement à Saint-Quentin ce dimanche.

Dans l’antre d’un SQBB revanchard après sa défaite initiale à Boulazac, l’équipe villeurbannaise se présentera particulièrement diminuée.

Trois absents sur la ligne arrière 

Bien sûr, Thomas Heurtel manquera toujours à l’appel, lui qui n’est pas attendu avant la fin octobre. Mais il ne sera pas le seul champion d’Europe 2013 absent.

LIRE AUSSI

Le Progrès informe que Nando De Colo n’a pas fait le déplacement dans l’Aisne, même si sa blessure contractée lors du troisième quart-temps face à Baskonia n’inspirerait pas trop d’inquiétude au staff villeurbannais.

Nando DE COLO
Nando DE COLO
12
PTS
1
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
ASV
102 95
BAS

En revanchard, le précieux Shaquille Harrison pourrait être sur le flanc pour plus longtemps. Victime d’une blessure musculaire aux ischios-jambiers lors d’une accélération en début de seconde mi-temps contre Vitoria, l’homme aux 184 matchs NBA passera des examens lundi selon Le Progrès.

Shaquille HARRISON
Shaquille HARRISON
7
PTS
3
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
ASV
102 95
BAS
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
ASVEL
ASVEL
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Sans Jeremiah Hill, l’Élan Chalon créé l’exploit à Monaco !
À l’étranger
00h00[Vidéo] Une agressivité offensive quasi-historique pour Frank Ntilikina, auteur de bons débuts avec l’Olympiakos
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL diminuée pour un déplacement piège à Saint-Quentin
WNBA
00h00« Seattle m’a permis de jouer comme j’aime » : Dominique Malonga revient sur son adaptation réussie en WNBA
Betclic ELITE
00h00« Il s’est foutu de la gueule de la JDA » : l’amertume de Laurent Legname vis-à-vis de Gavin Ware, MVP de Limoges – Dijon
Liga Endesa
00h00Premier match en Liga Endesa, et déjà un record pour Hugo Benitez !
Betclic ELITE
00h00L’AS Monaco « en mode gestionnaire » de son effectif face à l’Élan Chalon
Betclic ELITE
00h00Victorieux face au Portel, Strasbourg a su sortir de la « difficulté et trouver un moyen de gagner » pour son son coach Jānis Gailītis
NM1
00h00Tours cartonne face à Val de Seine, la série noire se poursuit pour Metz et le BesAC
La Boulangère Wonderligue
00h00Premier succès de la saison pour Toulouse face à La Roche, Landerneau s’offre les Flammes, l’ASVEL Féminin n’y arrive toujours pas…
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Joan Beringer monte en puissance avec Minnesota, Nolan Traoré et Noah Penda se montrent en présaison NBA
NBA
00h00Seth Curry rejoint Stephen aux Warriors : « J’ai essayé de lui acheter son numéro 30 »
NBA
00h00Nikola Jokic veut rester à Denver à vie : « Mon plan est d’être un Nugget pour toujours »
Noah Penda a démarré son aventure à Orlando
NBA
00h00« J’apprécie beaucoup ce que je vois » : Noah Penda impressionne au camp d’entraînement du Magic
Un maillot de Kobe Bryant s'est vendu pour près d'un million de dollars !
NBA
00h00Le premier maillot numéro 24 de Kobe Bryant vendu pour 889 000 dollars
NBA
00h00À l’aube de sa 18e saison NBA, Nicolas Batum se sent « en pleine forme »
Pacôme Dadiet a joué 15 minutes contre Philadelphie
NBA
00h00Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
1 / 0