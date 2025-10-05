L’ASVEL diminuée pour un déplacement piège à Saint-Quentin

Engagée en EuroLeague avec un effectif restreint de 13 joueurs, l’ASVEL vit sa première semaine marathon, avec trois matchs en cinq jours : les réceptions conjuguées de Valence et Vitoria sur la scène européenne, puis un déplacement à Saint-Quentin ce dimanche.

Dans l’antre d’un SQBB revanchard après sa défaite initiale à Boulazac, l’équipe villeurbannaise se présentera particulièrement diminuée.

Trois absents sur la ligne arrière

Bien sûr, Thomas Heurtel manquera toujours à l’appel, lui qui n’est pas attendu avant la fin octobre. Mais il ne sera pas le seul champion d’Europe 2013 absent.

Le Progrès informe que Nando De Colo n’a pas fait le déplacement dans l’Aisne, même si sa blessure contractée lors du troisième quart-temps face à Baskonia n’inspirerait pas trop d’inquiétude au staff villeurbannais.

En revanchard, le précieux Shaquille Harrison pourrait être sur le flanc pour plus longtemps. Victime d’une blessure musculaire aux ischios-jambiers lors d’une accélération en début de seconde mi-temps contre Vitoria, l’homme aux 184 matchs NBA passera des examens lundi selon Le Progrès.