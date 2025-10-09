Recherche
EuroCup Féminine

Migna Touré remplacée par une autre Française à Brno

Partie au Besiktas Istanbul, Migna Touré a cédé sa place dans le roster du Zabiny Brno à Zoé Wadoux, la shooteuse nordiste qui débarque de Namur.
00h00
En deux matchs avec le Zabiny Brno, Zoé Wadoux shoote à 8/16 à 3-points

Crédit photo : Zabiny Brno

Partie du Zabiny Brno pour le Besiktas Istanbul après l’échec en barrages de l’EuroLeague, Migna Touré a été remplacée au sein du club tchèque par une compatriote, Zoé Wadoux (24 ans).

Partie en exil depuis son départ de Charnay en 2022, passée successivement par la Pologne, l’Italie, Israël et la Belgique, la Nordiste va donc cocher un nouveau pays.

Et pour son premier match européen avec Brno, le destin l’a ramené à quelques minutes de chez elle, de l’autre côté de la frontière belge, à Braine-l’Alleud. En présence d’une dizaine de proches, la nouvelle shooteuse du Zabiny a livré une belle performance avec 14 points à 4/8 à 3-points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptives, malgré la défaite inaugurale de Brno (72-80).

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Tchéquie
Tchéquie
