Yohan Choupas, le… Franco-Allemand, se distingue à Berlin

Joueur de l’Élan Chalon le plus expérimenté en Coupe d’Europe grâce à ses campagnes paloises et monégasques, vainqueur de l’EuroCup en 2021 avec la Roca Team, Yohan Choupas (1,93 m, 25 ans) retrouvait les joutes continentales mercredi après un long crochet par la Pro B (Lille, Angers, Alliance Sport Alsace).

« Je parle allemand avec ma mère »

Surtout, l’arrière de l’Élan Chalon le faisait dans un endroit qui lui tenait à cœur : Berlin. Il a ainsi révélé au Journal de Saône-et-Loire qu’il disposait d’un passeport allemand, de par sa mère, originaire d’Hemer, une petite ville située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

« Partir à Berlin, ça fait voyager », a-t-il glissé au micro du JSL. « Et retourner dans mon deuxième pays. Ma mère est Allemande. J’ai la nationalité. Je parle la langue avec elle. Elle est originaire d’Hemer, près de Dortmund. J’ai mes grands-parents, mon oncle qui est là-bas. J’y allais au moins deux fois par an quand j’étais gamin. Et je suis allé à Berlin quand j’étais tout petit. »

Inoffensif lors de son premier match outre-Rhin (0 point en 18 minutes avec l’Élan Béarnais à Vechta), Yohan Choupas n’a cette fois pas manqué son retour aux origines.

Sur le terrain dans le money-time

Le Parisien a été un maillot essentiel de l’exploit de l’Élan sur le parquet de l’ALBA (81-76), encore un pensionnaire d’EuroLeague la saison dernière. Dans la lignée des progrès qu’il démontre depuis quelques mois, l’arrière bourguignon a compilé 9 points à 3/9 (dont 3/7 à 3-points, et un shoot crucial pour faire passer Chalon à +8), 2 rebonds et 2 interceptions en 22 minutes.

Surtout, son activité défensive l’a rendu incontournable dans la fin de match. Elric Delord l’a ainsi renvoyé au feu à 4 minutes et 47 secondes du buzzer final pour ne plus jamais le ressortir… Le poids de l’expérience, même après trois années en Pro B ? « On n’est pas là pour faire de la figuration », avait-il prévenu dans le JSL. Pour l’instant, la promesse est tenue.