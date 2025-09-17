Eve Wembanyama opte pour une destination exotique !

De la Ligue 2 à l’EuroCup féminine, Eve Wembanyama (1,85 m, 23 ans) s’apprête à franchir un cap majeur dans sa carrière professionnelle.

Direction le Kosovo !

Mais pour réellement découvrir une Coupe d’Europe, après trois apparitions furtives en EuroLeague en 2019/20 avec l’ASVEL (4 minutes au total), l’ancienne joueuse de Mondeville (3,9 points à 30% et 2,9 rebonds de moyenne en LF2 la saison dernière) a dû opter pour une destination assez surprenante.

Pour cause, la sœur aînée de Victor Wembanyama s’est engagé avec le… KBF Peja 03, récent finaliste du championnat kosovar. Une signature officialisée depuis le 21 août par le club des Balkans et pourtant passée complètement inaperçue en France.

Contre Bourges en EuroCup ?

Si l’identité de sa nouvelle équipe a de quoi étonner, Eve Wembanyama a certainement été séduite par la perspective de disputer l’EuroCup féminine, une grande première pour Peja. Et elle pourrait même s’offrir un duel prestigieux contre Bourges puisque le perdant du barrage entre les Tango et le Kibirkstis Vilnius sera reversé dans la poule de l’équipe kosovare, en compagnie de Keltern (Allemagne) et du Levhartice Chomutov (République tchèque).

Également prochainement à l’affiche d’un dessin animé sur TF1, où son frère cadet tient évidemment le rôle phare, Eve Wembanyama sort de quatre saisons en Ligue 2, entrecoupée d’une année consacrée au 3×3, depuis sa sortie du centre de formation de l’ASVEL. Successivement passée par Calais, Monaco et Mondeville, elle a connu sa meilleure saison en Principauté en 2022/23, en tournant à 6,4 points et 5,4 rebonds de moyenne.

Parallèlement, la native du Chesnay est également membre de l’équipe de France de 3×3. Elle a pris part à cinq étapes des Women’s Series cet été avec les Bleues, de Marseille à Edmonton, en passant par l’Azerbaïdjan. Mais il est désormais temps de rebasculer vers le 5×5, avec l’ambition de se faire un (pré)nom en EuroCup.