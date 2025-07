Tirage au sort EuroCup féminine : fort accent de l’Est pour Villeneuve d’Ascq, Angers, le BLMA et Charnay

Après l’EuroLeague, Villeneuve d’Ascq, Angers, le BLMA et Charnay sont fixés sur leur sort pour les prochaines phases de groupes de l’EuroCup féminine 2025-2026. La cérémonie a réparti les clubs participants en 12 groupes de quatre équipes pour la saison régulière, ainsi que les cinq matchs de qualifications pour attribuer les cinq dernières places dans la compétition de cette année.

Les clubs français encore en force

Après le retrait de l’ASVEL féminin de l’EuroCup féminine, quatre clubs français sont engagés dans la compétition pour la saison 2025-2026 : Villeneuve d’Ascq, Angers, le BLMA et Charnay. Tenant du titre après son sacre contre Ferrol début avril, Villeneuve d’Ascq symbole la tendance des adversaires des clubs français pour cette première phase de poules de l’EuroCup : cap à l’Est. L’ESBVA-LM sera opposé aux Suissesses de Fribourg, aux Bulgares de Stara Zagora et aux Polonaises de Wroclaw.

Pour Angers, la composition de son groupe est un peu plus hétéroclite, avec une équipe ibérique, la formation madrilène d’Estudiantes ainsi qu’un club slovaque (Piestanske Cajky) et roumain (Rapid Bucarest). C’est également le cas pour Charnay, qui va croiser avec un gros morceau, le Besiktas de Lisa Berkani, ainsi que des déplacements en Grèce (Athinaikos Qualco) et Pologne (Gorzow)

Enfin, Lattes-Montpellier pourrait également avoir un groupe à grosse connotation des pays de l’Est, avec déjà le KP Brno (République tchèque) et le ZKK Ragusa (Croatie), en attendant une équipe issue des barrages.