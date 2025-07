Et un, et deux, et un 3e Français à l’Anadolu Efes avec Isaïa Cordinier !

Le feuilleton Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) prend fin ce vendredi 25 juillet. Un temps espéré du côté de l’AS Monaco, l’international français a choisi de jouer en Turquie la saison prochaine. Il s’est engagé en faveur de l’Anadolu Efes pour les deux prochaines saisons.

✍️ Başarılı oyuncu Isaia Cordinier ile 2 sezonluk sözleşme imzaladık! #Welcome Isaia#BenimYerimBurası pic.twitter.com/J1E9kCaG1v — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 25, 2025

Quatre Français joueront à l’Anadolu Efes

Cette signature vient s’ajouter à la longue liste de joueurs français qui évolueront sous les couleurs du club stambouliote. En attendant l’officialisation de l’arrivée de Brice Dessert, Isaïa Cordinier rejoint donc Vincent Poirier et Rodrigue Beaubois (qui a été prolongé cet été). Il devrait donc y avoir quatre Français à l’Anadolu Efes pour cette saison 2025-2026.

PROFIL JOUEUR Isaïa CORDINIER Poste(s): Arrière Taille: 196 cm Âge: 28 ans (28/11/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A PTS 9,6 #80 REB 2,7 #116 PD 3,6 #24

Un nouveau cap à l’Anadolu Efes

Tout juste sacré champion d’Italie avec la Virtus Bologne, où il évoluait depuis 2021, l’arrière sort de la meilleure saison de sa carrière sur la scène européenne, avec 12 points, 4 rebonds et 4 passes de moyenne en 34 matches joués. Un superbe exercice sur le plan individuel qui ne s’est pas transfiguré sur le plan collectif, avec une avant-dernière place de la saison régulière d’EuroLeague. Ainsi, après avoir ponctué son aventure italienne du Scudetto, après avoir également remporté l’EuroCup et deux SuperCoupes d’Italie, il espèrera passer un nouveau cap en jouant les premiers rôles en playoffs au sein d’une équipe stambouliote à l’ambition plus importante.

La signature de Isaïa Cordinier à l’Anadolu Efes a été officialisée au lendemain de l’expiration de sa clause NBA. Espérant revenir dans l’Association comme son camarade Guerschon Yabusele, il a finalement dû se résoudre à rester en EuroLeague. Le facteur X des Jeux olympiques de Paris 2024, formé en bonne partie du côté d’Antibes, va néanmoins pouvoir poursuivre sa progression dans l’une des plus grosses écuries européennes.