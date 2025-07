Connexion nanterienne à Saint-Quentin : Nick Johnson retrouve Philippe Da Silva !

Dans un effectif, un entraîneur a toujours besoin d’un relais parmi les joueurs pour faire passer le message à l’ensemble groupe. À Saint-Quentin, pour la prochaine saison 2025-2026, il s’agira de Nick Johnson ! Le combo-guard fait de nouveau son retour en France, où il retrouve l’entraîneur Philippe Da Silva, côtoyé lors de ses deux aventures à Nanterre 92.

𝗡𝗜𝗖𝗞 𝗝𝗢𝗛𝗡𝗦𝗢𝗡 𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡 𝗣𝗛𝗘́𝗡𝗜𝗫 🇺🇸 Polyvalent et expérimenté, l'américain Nick Johnson, passé par la NBA, la BCL et récemment l'Eurocup, portera les couleurs du SQBB cette saison ! 💙#Ensemble pic.twitter.com/Q97H8AZpjE — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) July 25, 2025

Un relais pour Philippe Da Silva

« J’ai eu la chance de le côtoyer durant deux saisons par le passé, ce qui nous a permis de construire une relation de confiance solide », évoque Philippe Da Silva à propos de la signature de son nouveau joueur. « Nick sera un véritable relais sur le terrain, un joueur sur lequel je pourrai pleinement m’appuyer. » Ce qui ne sera pas de trop pour aider le nouveau technicien saint-quentinois pour sa 2e expérience comme entraîneur principal en LNB, après une première saison peu évidente dans ce rôle à Nanterre.

Un an après son départ de Cholet, Nick Johnson va donc connaître un 3e club dans l’Hexagone dans sa carrière. Parti se relancer en Pologne depuis décembre 2024 au Trefl Sopot, après une expérience choletaise difficile sur le plan physique (rupture du tendon d’Achille), le natif de l’Arizona va venir apporter toute son expérience à Pierre-Ratte. Malgré ses 32 printemps et un physique parfois fragile, l’ancien joueur NBA reste un solide élément, tournant par exemple à 11 points, 6,4 rebonds, 5,4 passes décisives de moyenne en EuroCup la saison dernière. « C’est un meneur puissant, complet, qui apporte un gros volume de jeu : au scoring, à la passe, au rebond, et avec une capacité à faire la différence dans les moments clés », souligne Philippe Da Silva.

PROFIL JOUEUR Nick JOHNSON Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 32 ans (22/12/1992) Nationalités: Stats 2024-2025 / EuroCup PTS 11 #61 REB 6,4 #6 PD 5,4 #5

Nick Johnson vient ainsi clôturer le recrutement 2025-2026 de Saint-Quentin et tiendra les rênes du jeu picard aux côtés de Lucas Boucaud.

L’effectif de Saint-Quentin version 2025/26 :