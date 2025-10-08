Recherche
Coupe de France masculine

Orchies obtient le dernier ticket pour les 16e de finale, après un duel de NM1 contre Metz

Coupe de France - Grâce à une victoire sur le parquet de Metz (79-92), autre pensionnaire de NM1, le BC Orchies est le dernier club à se qualifier pour les 16e de finale de cette Coupe de France, rejoignant les trois autres clubs de troisième division.
|
00h00
Résumé
Écouter
Orchies obtient le dernier ticket pour les 16e de finale, après un duel de NM1 contre Metz

Yanik Blanc et Orchies passent au tour suivant

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Si tout est toujours possible sur un match, encore plus en Coupe de France, Metz et Orchies n’arrivaient pas sur ce match avec la même dynamique. C’est le moins que l’on puisse dire. Les Canonniers n’avaient pas remporté un seul de leurs quatre premiers matchs, tandis que les Nordistes étaient sur un bilan de 4-0. Avantage donc pour ces derniers, même à l’extérieur. La logique a donc été respectée entre les deux équipes, avec un écart creusé à cheval entre les premiers et deuxièmes quart-temps, et renforcé dans le quatrième, alors que Metz était même repassé devant, propulsé notamment par Momath Seck (20 points, 10 rebonds).

Orchies a tenté plus de choses en attaque et a été recompensé. Leurs 25 passes décisives sont le signe d’une équipe qui fonctionne. Même avec leur leader Yanik Blanc en délicatesse (9 points à 3/8 aux tirs mais 8 passes décisives), les hommes de Philippe Maucourant s’en sortent avec la victoire. L’ex-manceau Lucas Veraghe a bien pris le relais avec 19 points et 6 rebonds. De quoi renforcer leur bonne lancée actuelle, et enfoncer encore un peu plus Metz. Orchies rejoint donc Tours, Le Havre et Tarbes-Lourdes dans les équipes de NM1 qualifiées en 16e de finale de cette Coupe de France 2025/26.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
NM1
NM1
Suivre
Orchies
Orchies
Suivre
Metz
Metz
Suivre
