Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

La JL Bourg et Darius McGhee continuent sur leur lancée et s’offrent Turk Telecom

EuroCup - Deuxième rencontre européenne et deuxième succès pour la JL Bourg, cette fois à Ekinox face aux Turcs du TT Ankara (score final 88-80). Adam Mokoka, Both Gach et l'inévitable Darius McGhee ont été les hommes forts de Freddy Fauthoux.
|
00h00
Résumé
Écouter
La JL Bourg et Darius McGhee continuent sur leur lancée et s’offrent Turk Telecom

Darius McGhee a encore une fois été l’homme du match de la JL

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Ekinox a savouré la deuxième victoire européenne de son équipe cette saison, et la première à domicile. Après un premier déplacement très convaincant du côté de Trento (+31 points) avec un « superbe travail défensif » selon Freddy Fauthoux, la JL a vécu plus d’émotions lors de ce deuxième match. L’écart final est plus faible, mais l’adversaire (Turk Telecom Ankara) était aussi plus relevé.

Après un début de match tonitruant, les Burgiens ont mené au score pendant trois quart-temps, en marquant 50 points à la mi-temps. Avant que l’équipe d’Ankara passe devant au score pour la première fois du match en toute fin de troisième quart-temps. Dans une fin de match serrée, les individualités se sont révélées. Darius McGhee (21 points, 5 rebonds, 7 passes décisives) a géré les dernières possessions en faisant s’écarter tout le monde, tandis qu’Adam Mokoka (17 points) a planté le dernier coup de poignard à 3-points, pour l’emporter de huit longueurs.

Plus d’infos à suivre…

« C’était une super ambiance ce soir. On adore jouer au basket avec cette équipe, on a une super alchimie. Ce match était un vrai test pour nous parce qu’ils ont eu un run en fin de match et ont failli gagner. Notre fin de match est un symbole de notre alchimie et de notre confiance en nous. C’est une super victoire… Ankara est une équipe très talentueuse, on savait qu’ils allaient tenter de revenir. On a engrangé de l’expérience. Certes on a la victoire, mais on veut aussi se construire au fur et à mesure de la saison, pour qu’on atteigne notre meilleur niveau à la fin »

L’homme du match Darius McGhee après la rencontre, au micro de l’EuroCup

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
EuroCup
EuroCup
Suivre
TT Ankara
TT Ankara
Suivre
Both Gach
Both Gach
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
supp01
un vrai bon match de basket. darius a pris ses responsabilités il est là pour ça. gach en plus d'être un farouche défenseur a fait péter le scoring avec mokoka dans le même registre. merci a eux parce que c'était plutôt mal embarqué en début de 4eme. il faut serrer les dents en attendant le retour de mc dowell et espérer que shumate se mettra au niveau, d'ici 2-3 mois ça devrait être plus que pas mal. coté ankara simonovic et ozdemiroglou nous ont posés pas mal de problèmes, et merci à "chouchou" usher d'avoir bien chier son match. en tout cas des matchs comme ça j'en redemande.
Répondre
(1) J'aime
Livenews
EuroLeague Féminine
00h00Forte impression des Flammes Carolo à Sopron, Basket Landes proche du hold-up, Bourges s’accroche en vain
EuroCup
00h00La JL Bourg et Darius McGhee continuent sur leur lancée et s’offrent Turk Telecom
EuroLeague
00h00Onze mois après son éviction de Monaco, Sasa Obradovic va reprendre du service !
ELITE 2
00h00Bruno Cingala-Mata, un ancien du BCGO pour l’Alliance Sport Alsace
À l’étranger
00h00Darryl Monroe, la dernière danse à 39 ans pour l’ancien All-Star ?
EuroLeague Féminine
00h00L’incroyable statistique : plus de 20% des joueuses d’EuroLeague sont Françaises !
Betclic ELITE
00h00« Cette fois, c’est pour de vrai » : Isaiah Miles à Cholet Basket, deuxième chance !
NM1
00h00Vers un match perdu sur tapis vert pour Le Havre contre Besançon ?
Première européenne pour Guillaume Vizade à la tête du MSB
Basketball Champions League
00h00Guillaume Vizade (Le Mans) découvre l’Europe : « J’ai toujours beaucoup d’appétit et d’enthousiasme ! »
Betclic ELITE
00h00La Cour d’appel confirme : l’ASVEL condamnée à verser près de 500 000 euros à Zvezdan Mitrovic !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?
NBA
00h00Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Nikola Topic a du être opéré au niveau des testicules
NBA
00h00Opéré des testicules, Nikola Topic va manquer 4 à 6 semaines de compétition
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
NBA
00h00Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs
Joel Embiid pose avec le maillot des Sixers
NBA
00h00Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l’ère Allen Iverson pour 2025-2026
Bronny James galère avec son tir en présaison
NBA
00h00Bronny James souffre en présaison avec les Lakers malgré ses baskets en or
Victor Wembanyama a affiché un gros niveau de forme lors d'un match d'entraînement ouvert au public
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence
Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se montrer
NBA
00h00Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün
1 / 0