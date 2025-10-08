La JL Bourg et Darius McGhee continuent sur leur lancée et s’offrent Turk Telecom

Ekinox a savouré la deuxième victoire européenne de son équipe cette saison, et la première à domicile. Après un premier déplacement très convaincant du côté de Trento (+31 points) avec un « superbe travail défensif » selon Freddy Fauthoux, la JL a vécu plus d’émotions lors de ce deuxième match. L’écart final est plus faible, mais l’adversaire (Turk Telecom Ankara) était aussi plus relevé.

Après un début de match tonitruant, les Burgiens ont mené au score pendant trois quart-temps, en marquant 50 points à la mi-temps. Avant que l’équipe d’Ankara passe devant au score pour la première fois du match en toute fin de troisième quart-temps. Dans une fin de match serrée, les individualités se sont révélées. Darius McGhee (21 points, 5 rebonds, 7 passes décisives) a géré les dernières possessions en faisant s’écarter tout le monde, tandis qu’Adam Mokoka (17 points) a planté le dernier coup de poignard à 3-points, pour l’emporter de huit longueurs.

« C’était une super ambiance ce soir. On adore jouer au basket avec cette équipe, on a une super alchimie. Ce match était un vrai test pour nous parce qu’ils ont eu un run en fin de match et ont failli gagner. Notre fin de match est un symbole de notre alchimie et de notre confiance en nous. C’est une super victoire… Ankara est une équipe très talentueuse, on savait qu’ils allaient tenter de revenir. On a engrangé de l’expérience. Certes on a la victoire, mais on veut aussi se construire au fur et à mesure de la saison, pour qu’on atteigne notre meilleur niveau à la fin » L’homme du match Darius McGhee après la rencontre, au micro de l’EuroCup