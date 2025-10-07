Recherche
Coupe de France masculine

Denain sorti par Mulhouse en Coupe, la maire s’en prend aux arbitres : « Ils gagnent le match car les arbitres leur donnent »

Coupe de France - Denain a été éliminé (91-92) dès les 1/32e de finale de la Coupe de France par Mulhouse, pensionnaire de Nationale 1 masculine. Une défaite qui ne passe pas pour la maire Anne-Lise Dufour-Tonini, très remontée contre l'arbitrage.
00h00
Résumé
Denain sorti par Mulhouse en Coupe, la maire s’en prend aux arbitres : « Ils gagnent le match car les arbitres leur donnent »

Anne-Lise Dufour-Tonini aux côtés de Dragons de Denain, lors de la présaison 2024

Crédit photo : Ville de Denain

Mulhouse s’est offert un upset lundi 6 octobre en Coupe de France en sortant Denain, pourtant deuxième d’Élite 2 après quatre journées de saison régulière. Parti avec 7 points d’avance selon le règlement, le club alsacien de Nationale 1 a résisté jusqu’au bout pour s’imposer 92 à 91 dans le Nord. Un succès vivement contesté en dehors des terrains, notamment par la maire de Denain, Anne-Lise Dufour-Tonini, qui a dénoncé un « scandale ».

Mulhouse tient son exploit jusqu’au bout

Bien lancés par leur avantage initial, les Mustangs de Mulhouse ont affiché un visage conquérant. Portés par Marius Chambre (20 points) et un collectif soudé, les Alsaciens ont longtemps mené les débats face à des Denaisiens en difficulté pour imposer leur rythme.

Malgré le retour des Nordistes dans un dernier quart-temps étouffant, les visiteurs ont tenu bon. Denain n’a jamais réussi à passer devant, et c’est sur une ultime possession manquée par Romain Parmentelot (19 points et 7 passes pour 25 d’évaluation) que les espoirs des Dragons se sont envolés.

Colère de la maire de Denain : « Scandaleux »

Sur Facebook, la maire de Denain, Anne-Lise Dufour-Tonini, n’a pas mâché ses mots. « Quand l’équipe adverse joue à 8 joueurs contre 5… forcément c’est plus compliqué… Une belle adresse à 3-points pour Mulhouse mais ils gagnent le match car les arbitres leur donnent… Je trouve cela scandaleux ! » a-t-elle écrit, visiblement outrée par le déroulement du match.

Anne-Lise Dufour-Tonini a fait connaître son opinion au sujet de l'arbitrage de la rencontre
Anne-Lise Dufour-Tonini a fait connaître son opinion au sujet de l’arbitrage de la rencontre

Ce n’est pas la première fois que l’édile locale exprime ses émotions sur la page Facebook du club historique de Denain Voltaire. Il y a deux semaines par exemple, elle n’avait pas hésité à tancer le meneur de l’ASA Divine Myles, passé par le club en 2022 : « Personnellement il m’a beaucoup déçue dans son attitude en fin de match… bagarreur, arrogant et limite insultant… pas vraiment dans nos valeurs…. Mais bon… peut être une façon qui lui est propre de montrer ‘son amour’. Sinon toujours un très bon technicien c’est vrai », a-t-elle commenté après la victoire de Gries-Souffel chez les Dragons, pour la première journée d’ELITE 2.

Si le ton est monté du côté de Denain, les Mustangs savourent eux leur qualification pour les 1/16e de finale, une belle récompense pour un collectif en confiance (3 victoires en 4 matches de NM1).

Un hommage à Tony Parker Senior avant le match

Avant la rencontre, un hommage a été rendu à Tony Parker Senior, ancien joueur de Denain au début des années 1980, récemment décédé à l’âge de 70 ans. Un moment d’émotion dans la salle Jean-Degros, avant une soirée finalement marquée par la désillusion sportive.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l'Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
valduhavre
Précision: mardi c'est aujourd'hui. Hier, c'était lundi...
oscarnivore
Oui, mais comme ça change tous les jours, on s'y retrouve plus ! :)
rix75
Dire que c'est un scandale , c'est ne rien connaître au basket. Mulhouse a été devant tout le match alors chercher l'erreur.
rix75
rix75. Dire que c'est un scandale , c'est ne rien connaître au basket. Mulhouse a été devant tout le match alors chercher l'erreur.
macvsogskull
Elle a raison, ça pue la loose de se faire battre par Muloose... lol
cyril68
Cette maire devrait s'abstenir d'utiliser les RS.Ces propos sont indignes de sa fonction.
