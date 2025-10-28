Recherche
ELITE 2

Orléans prend la tête, défaites du trio de tête Roanne-Pau-Vichy, Antibes et l’ASA se replacent

ÉLITE 2 - Le classement en tête de la deuxième division est toujours plus serré après cette huitième journée. Alors qu'ils avaient pris une longueur d'avance sur le reste, Roanne, Pau et Vichy ont tous les trois perdu, laissant l'opportunité à Orléans de passer en tête, même avec un match de moins
00h00
Belle victoire des Sharks sur le parquet d’Aix-Maurienne

Crédit photo : Cécile Thomas

Tous les résultats de cette huitième journée d’ÉLITE 2 (ex-Pro B) :

ELITE 2 – Journée 8
28/10/2025
ROU Rouen
84 78
EVR Evreux
NAN Nantes
88 82
HTV Hyères-Toulon
ROC La Rochelle
94 82
ROA Roanne
DEN Denain
91 87
SCA SCABB
AIX Aix-Maurienne
79 89
ANT Antibes
ORL Orléans
85 80
POI Poitiers
ASA Alliance Sport Alsace
80 74
CAE Caen
PAU Pau-Lacq-Orthez
79 104
QUI Quimper
CHA Challans
65 79
BLO Blois
VIC Vichy
80 82
CHA Champagne Basket
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
