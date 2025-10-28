Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Un Élan Béarnais méconnaissable coule face à Quimper

ÉLITE 2 - Méconnaissable et dominé dans tous les secteurs du jeu, l’Élan Béarnais a pris l'eau à domicile face à Quimper (79-104).
|
00h00
Résumé
Écouter
Un Élan Béarnais méconnaissable coule face à Quimper

Thibault Wolicki pourra toujours compter sur son leader et vétéran Jamar Abrams pour guider le groupe quimpérois pour son retour en Elite 2.

Toujours en tête du classement d’ÉLITE 2, l’Élan Béarnais s’est complètement écroulé ce mardi soir à l’occasion du match spécial Halloween face aux Béliers de Quimper (79-104). Une vraie contre-performance pour la formation de Mickaël Hay.

Une réussite insolente à 3-points pour Quimper

C’est avec un groupe au complet que l’Élan Béarnais s’apprêtait à défier les Béliers de Quimper ce mardi soir au Palais des Sports de Pau. Blessé au poignet durant la pré-saison, Joshua Mballa (2,03 m, 26 ans), retrouvait la compétition après des mois d’absence. Un retour très important dans la rotation paloise qui retrouve ainsi une profondeur de banc qui faisait défaut en début de saison.

Tous les ingrédients étaient réunis pour passer une bonne soirée. Pourtant, dès le début de la rencontre, les hommes de Mickaël Hay se sont laissés surprendre par l’efficacité redoutable à longue distance des Quimpérois. Redoutables derrière l’arc, les coéquipiers de Jamar Abrams (24 points) ont clairement pris le large dans ce premier quart-temps idyllique (24-39, 10′).

+31 à la mi-temps : le récital offensif quimpérois

Un écart conséquent de 15 points qui n’a cessé d’augmenter au fur et à mesure du match. Méconnaissable dans son attitude défensive, identité de jeu prônée par Mickaël Hay depuis le début de saison, l’Élan Béarnais a vécu une soirée cauchemardesque devant un public médusé. Sur un nuage offensivement, Quimper ne s’est jamais relâché dans cette première mi-temps et a regagné les vestiaires avec 31 longueurs d’avance (35-66, 20′).

Une réaction bien trop tardive pour l’Élan Béarnais

Les quelques dunks rageurs de Bryce Nze (15 points) n’ont rien changé à la physionomie de cette rencontre. Un écart impossible à combler pour des Palois qui ont totalement déjoué ce mardi soir. Malgré une belle réaction impulsée par Fabio Milanese (12 points), l’Élan Béarnais, parti de trop loin n’a jamais réussi à relever la tête. Une adresse en berne et une défense fantomatique, à l’image du thème de la soirée. Une rencontre à oublier et une remise en question nécessaire à faire dès le prochain match. Cette lourde défaite contraint l’EBPLO à céder sa place de leader du championnat.

Les réactions après Élan Béarnais – Quimper

Mickaël Hay : « Il faut déjà féliciter Quimper. C’est du rarement vu. Le premier quart-temps, défensivement on y est pas du tout. Les joueurs perdent le fil et on est K.O. Ce soir on a manqué de contrôle émotionnel. Il y a plein de petites choses où tout s’enchaîne dans le mauvais sens. Il faut être plus solide en défense. J’ai rarement vu ça. À la mi-temps, à -30, il faut quand même rester ensemble malgré tout. C’est la Pro B. J’attends une réaction à Caen. »

Fabio Milanese : « C’est très dur. Il faut vite réagir. La première période est cauchemardesque. On n’a pas senti de coup de fouet, de réaction. Ce n’était pas le plan de jeu de les laisser shooter. À la mi-temps, c’est l’ego qui parle. Tout le monde peut gagner tout le monde. Ce n’est pas un sprint, c’est un marathon. Ce soir, c’est une claque ! On a besoin de rythme et il faudra vite réagir dès vendredi à Caen. »

Matthieu Missonnier : « C’est plaisant de réussir des coups comme ça. Pas grand monde nous annonçait gagnants. Mentalité 0-0 à la mi-temps pour éviter de prendre la foudre au retour des vestiaires. On l’a fait. »

Thibault Wolicki : « Je n’étais pas content il y a quelques jours sur les précédents matchs. La réaction fait plaisir, notamment celle de Jamar Abrams. J’aimerais bien réitérer cet exploit dès samedi. »

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Quimper
Quimper
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Thibault Wolicki pourra toujours compter sur son leader et vétéran Jamar Abrams pour guider le groupe quimpérois pour son retour en Elite 2.
ELITE 2
00h00Un Élan Béarnais méconnaissable coule face à Quimper
EuroLeague
00h00Quelques jours après sa victoire contre Dubaï, l’ASVEL prend l’eau chez l’Étoile Rouge
3x3
00h00Dès sa première année, Toulouse 3×3 assure en finale du World Tour
G League
00h00Après le Stade Rochelais, Michael Caicedo traverse l’Atlantique vers la G-League
atamna meilleur jeune betclic
Betclic ELITE
00h00Adam Atamna élu meilleur jeune du mois d’octobre de Betclic ELITE
coupe france strasbourg orchies
Coupe de France Masculine
00h00Une rencontre de Coupe de France diffusée en clair : comment voir Orchies – Strasbourg
G League
00h00Hunter Cattoor – Giorgi Bezhanishvili, du BCM Gravelines-Dunkerque à la G-League
À l’étranger
00h00Duel d’anciens limougeauds en Ligue Adriatique : Souley Boum cartonne, mais le duo Boutsiele – Bouteille l’emporte
ELITE 2
00h00Joshua Mballa de retour, l’Élan Béarnais au complet face à Quimper
Betclic ELITE
00h00L’Élan Chalon espère des renforts, mais « ne va pas surpayer un Américain à deux balles avec 20 kilos de trop »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
NBA
00h00Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !
NBA
00h00À seulement 18 ans, il signe un match historique et remet les Mavericks sur les rails
NBA
00h00Sans LeBron ni Doncic, Austin Reaves signe une performance historique et relance les Lakers
NBA
00h00Gros duel Diabaté – Sarr, premier double-double pour Gobert, toujours des difficultés pour Yabusele
Victor Wembanyama a marqué 31 points dans la victoire de San Antonio contre Brooklyn
NBA
00h00Victor Wembanyama (31 points) guide les Spurs vers une troisième victoire consécutive, face aux Nets
Nico Harrison est le GM contesté des Dallas Mavericks
NBA
00h00Dallas Mavericks : les fans réclament le renvoi de Nico Harrison après un début de saison catastrophique
NBA
00h00Victor Wembanyama contre Nolan Traoré à 19h : comment regarder le duel français de la NBA ce dimanche soir ?
Rudy Gobert revient sur l'affaire des paris truqués en NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dénonce les dérives des paris sportifs en NBA : « Je reçois des messages après chaque match »
1 / 0