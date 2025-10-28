Un Élan Béarnais méconnaissable coule face à Quimper

Toujours en tête du classement d’ÉLITE 2, l’Élan Béarnais s’est complètement écroulé ce mardi soir à l’occasion du match spécial Halloween face aux Béliers de Quimper (79-104). Une vraie contre-performance pour la formation de Mickaël Hay.

Une réussite insolente à 3-points pour Quimper

C’est avec un groupe au complet que l’Élan Béarnais s’apprêtait à défier les Béliers de Quimper ce mardi soir au Palais des Sports de Pau. Blessé au poignet durant la pré-saison, Joshua Mballa (2,03 m, 26 ans), retrouvait la compétition après des mois d’absence. Un retour très important dans la rotation paloise qui retrouve ainsi une profondeur de banc qui faisait défaut en début de saison.

Tous les ingrédients étaient réunis pour passer une bonne soirée. Pourtant, dès le début de la rencontre, les hommes de Mickaël Hay se sont laissés surprendre par l’efficacité redoutable à longue distance des Quimpérois. Redoutables derrière l’arc, les coéquipiers de Jamar Abrams (24 points) ont clairement pris le large dans ce premier quart-temps idyllique (24-39, 10′).

+31 à la mi-temps : le récital offensif quimpérois

Un écart conséquent de 15 points qui n’a cessé d’augmenter au fur et à mesure du match. Méconnaissable dans son attitude défensive, identité de jeu prônée par Mickaël Hay depuis le début de saison, l’Élan Béarnais a vécu une soirée cauchemardesque devant un public médusé. Sur un nuage offensivement, Quimper ne s’est jamais relâché dans cette première mi-temps et a regagné les vestiaires avec 31 longueurs d’avance (35-66, 20′).

Une réaction bien trop tardive pour l’Élan Béarnais

Les quelques dunks rageurs de Bryce Nze (15 points) n’ont rien changé à la physionomie de cette rencontre. Un écart impossible à combler pour des Palois qui ont totalement déjoué ce mardi soir. Malgré une belle réaction impulsée par Fabio Milanese (12 points), l’Élan Béarnais, parti de trop loin n’a jamais réussi à relever la tête. Une adresse en berne et une défense fantomatique, à l’image du thème de la soirée. Une rencontre à oublier et une remise en question nécessaire à faire dès le prochain match. Cette lourde défaite contraint l’EBPLO à céder sa place de leader du championnat.

Les réactions après Élan Béarnais – Quimper

Mickaël Hay : « Il faut déjà féliciter Quimper. C’est du rarement vu. Le premier quart-temps, défensivement on y est pas du tout. Les joueurs perdent le fil et on est K.O. Ce soir on a manqué de contrôle émotionnel. Il y a plein de petites choses où tout s’enchaîne dans le mauvais sens. Il faut être plus solide en défense. J’ai rarement vu ça. À la mi-temps, à -30, il faut quand même rester ensemble malgré tout. C’est la Pro B. J’attends une réaction à Caen. »

Fabio Milanese : « C’est très dur. Il faut vite réagir. La première période est cauchemardesque. On n’a pas senti de coup de fouet, de réaction. Ce n’était pas le plan de jeu de les laisser shooter. À la mi-temps, c’est l’ego qui parle. Tout le monde peut gagner tout le monde. Ce n’est pas un sprint, c’est un marathon. Ce soir, c’est une claque ! On a besoin de rythme et il faudra vite réagir dès vendredi à Caen. »

Matthieu Missonnier : « C’est plaisant de réussir des coups comme ça. Pas grand monde nous annonçait gagnants. Mentalité 0-0 à la mi-temps pour éviter de prendre la foudre au retour des vestiaires. On l’a fait. »

Thibault Wolicki : « Je n’étais pas content il y a quelques jours sur les précédents matchs. La réaction fait plaisir, notamment celle de Jamar Abrams. J’aimerais bien réitérer cet exploit dès samedi. »