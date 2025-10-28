Recherche
Betclic Élite

Adam Atamna élu meilleur jeune du mois d’octobre de Betclic ELITE

Betclic ELITE - Le meneur de l'ASVEL, Adam Atamna, a été élu meilleur jeune du mois d'octobre de Betclic ELITE. Une distinction qui vient récompenser de jolis débuts chez les professionnels.
00h00
Adam Atamna élu meilleur jeune du mois d’octobre de Betclic ELITE

Adam Atamna brille pour ses débuts dans l’élite.

Crédit photo : Mathis Le Goff / Infinity Nine Media

Si la relève chez les jeune sprodiges semble moins dense en Betclic ELITE en cette saison 2025-2026, un jeune homme se démarque tout de même : Adam Atamna. Le meneur de l’ASVEL a été récompensé de son bon début d’exercice en étant élu meilleur jeune du mois d’octobre en Betclic ELITE.

Et il y a de quoi : sur les cinq premiers matchs de championnat, il compile 9,8 points à 55% aux tirs, avec 1,8 passe décisive pour 0,8 ballon perdu en 16 minutes de jeu en moyenne.

Adam Atamna : pas encore 18 ans mais déjà de belles promesses

Pas encore majeur (18 ans le 6 décembre prochain), Adam Atamna (1,95 m, 17 ans) a confirmé les espoirs placés en lui par l’ASVEL en ce début de saison 2025-2026. Malgré un été perturbé par une blessure lors de l’EuroBasket U18 (fracture du plancher orbital fin juillet), le fils de Karim a réussi ses débuts chez les grands. Responsabilisé par Pierric Poupet, que ce soit en Betclic ELITE (16 minutes de moyenne) ou en EuroLeague (8 minutes par match), Adam Atamna répond présent malgré son inexpérience au plus haut niveau.

Joueur de Lyon SO en NM1 la saison dernière, Adam Atamna a en plus déjà l’art de se révéler au moment le plus opportun, à l’image de son meilleur match actuel en carrière, réalisé contre l’AS Monaco mi-octobre (24 points à 7/13 aux tirs en 25 minutes de jeu).

Après avoir certainement surpris les défenses de Betclic ELITE et d’EuroLeague pour ses débuts, le plus dur est certainement à venir pour Adam Atamna. Seul Français pour l’instant projeté dans les mocks drafts en 2026, ce dernier va être attendu dans les prochaines semaines, afin d’observer s’il parvient toujours à performer avec régularité. Ou à encore nous surprendre.

Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
ASVEL
ASVEL
