ELITE 2

Officiel : Marquise Moore débarque à Challans

ÉLITE 2 - Le Vendée Challans Basket a officialisé ce mardi l’arrivée de l’Américain Marquise Moore comme pigiste médical de Randy Haynes, blessé au pied et absent pour plusieurs mois.
00h00
Marquise Moore part à la découverte de la France

Marquise Moore part à la découverte de la France

Crédit photo : FPB

Comme pressenti la semaine dernière, Marquise Moore (1,88 m, 30 ans) a rejoint le Vendée Challans Basket. Alors qu’il est sur place depuis vendredi matin, le club vendéen a attendu ce mardi pour confirmer la signature du meneur américain afin de pallier la longue absence de Randy Haynes, touché au pied.

Renfort d’expérience pour Challans

Passé par George Mason University (NCAA1), Marquise Moore s’est forgé une solide réputation d’arrière-meneur complet, aussi à l’aise à la création qu’à la finition. Après trois saisons en G League sous les couleurs des Iowa Wolves, il a poursuivi sa carrière en Europe, évoluant notamment au Portugal, où il a été élu MVP.

LIRE AUSSI

Son profil de joueur intense et complet correspond parfaitement aux besoins actuels du VCB. Meneur énergique, capable d’apporter sur les deux côtés du terrain, il arrive pour redonner du souffle à un collectif challandais diminué par les blessures notamment par celle de son intérieur serbe Luka Nikolic.

Un pigiste attendu dans un contexte délicat

Cette arrivée est une bonne nouvelle pour le Vendée Challans Basket qui reste bloqué en bas de tableau avec seulement 1 succès en 7 matchs. L’intégration rapide de Marquise Moore pourrait être déterminante dans les prochaines semaines. Le club espère qu’il saura insuffler son énergie rapidement. Le club vendéen reçoit Blois ce mardi soir pour la 8eme journée d’ELITE 2 dans sa salle Michel Vrignaud.

ELITE 2 – Journée 8
28/10/2025
ROC La Rochelle
ROA Roanne
DEN Denain
SCA SCABB
AIX Aix-Maurienne
ANT Antibes
CHA Challans
BLO Blois
ASA Alliance Sport Alsace
CAE Caen
VIC Vichy
CHA Champagne Basket
PAU Pau-Lacq-Orthez
QUI Quimper
ROU Rouen
EVR Evreux
ORL Orléans
POI Poitiers
NAN Nantes
HTV Hyères-Toulon

Challans
