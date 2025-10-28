Pour sa première année d’existence, Toulouse 3×3 aura l’occasion de finir sa saison en beauté à l’occasion de la finale mondiale du circuit 3×3. En effet, l’équipe privée, emmenée par les vice-champions olympiques Franck Seguela et Jules Rambaut, s’est qualifiée pour la grande finale, qui aura lieu à Manama (Bahreïn) les 21 et 22 novembre.

Bon nombre de membres de Toulouse 3×3 (Seguela, Rambaut, Suhard, Djoko) connaissent déjà la dernière joute du World Tour, qui rassemble le gratin de la discipline sur un tournoi. En 2024, avant de disparaître, l’équipe de Paris 3×3 avait échoué en finale de ce prestigieux tournoi, battu par le bourreau des Bleus en finale olympique, Worthy De Jong et sa team Amsterdam. Avec cette année Sylvain Sautier et Raphaël Wilson en plus dans leurs rangs, Toulouse 3×3 espère bien ne pas s’arrêter sur la dernière marche et soulever le titre suprême sur le circuit 3×3.

En cette année 2025, les Stormers de Toulouse a remporté un seul tournoi World Tour, à Amsterdam en mai dernier. L’équipe a également remporté deux Challengers, à Lusail (Qatar) et Orléans.