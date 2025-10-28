Recherche
3x3

Dès sa première année, Toulouse 3×3 assure en finale du World Tour

3x3 - Cinquième du Masters d'Abu Dhabi le 26 octobre dernier, l'équipe de Toulouse 3x3 s'est ainsi qualifié pour la finale mondiale du circuit 3x3, à Manama (Bahreïn) les 21 et 22 novembre.
Crédit photo : Cécile Thomas

Pour sa première année d’existence, Toulouse 3×3 aura l’occasion de finir sa saison en beauté à l’occasion de la finale mondiale du circuit 3×3. En effet, l’équipe privée, emmenée par les vice-champions olympiques Franck Seguela et Jules Rambaut, s’est qualifiée pour la grande finale, qui aura lieu à Manama (Bahreïn) les 21 et 22 novembre.

Bon nombre de membres de Toulouse 3×3 (Seguela, Rambaut, Suhard, Djoko) connaissent déjà la dernière joute du World Tour, qui rassemble le gratin de la discipline sur un tournoi. En 2024, avant de disparaître, l’équipe de Paris 3×3 avait échoué en finale de ce prestigieux tournoi, battu par le bourreau des Bleus en finale olympique, Worthy De Jong et sa team Amsterdam. Avec cette année Sylvain Sautier et Raphaël Wilson en plus dans leurs rangs, Toulouse 3×3 espère bien ne pas s’arrêter sur la dernière marche et soulever le titre suprême sur le circuit 3×3.

En cette année 2025, les Stormers de Toulouse a remporté un seul tournoi World Tour, à Amsterdam en mai dernier. L’équipe a également remporté deux Challengers, à Lusail (Qatar) et Orléans.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
