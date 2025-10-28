Recherche
G-League

Hunter Cattoor – Giorgi Bezhanishvili, du BCM Gravelines-Dunkerque à la G-League

Coéquipiers en 2024/25 au BCM Gravelines-Dunkerque, Hunter Cattoor et Giorgi Bezhanishvili évolueront tous les deux en G-League cette saison, respectivement avec Long Island et Windy City.
Hunter Cattoor – Giorgi Bezhanishvili, du BCM Gravelines-Dunkerque à la G-League

Cattoor et Bezhanishvili étaient coéquipiers l’an dernier à Gravelines

Crédit photo : Charlotte Geoffray

La saison dernière, Hunter Cattoor (24 ans) et Giorgi Bezhanishvili (26 ans) ont disputé 15 rencontres ensemble sous les couleurs du BCM Gravelines-Dunkerque. Désormais, les deux ex-coéquipiers risquent de se croiser sur les lattes des parquets de G-League puisque les deux ont opté pour l’option américaine.

Honnête rookie du BCM l’an dernier, quoique shooteur un peu unidimensionnel (8,4 points à 39%, 1,4 rebond et 1,1 passe décisive), Hunter Cattoor a signé un contrat Exhibit-10 avec les Brooklyn Nets, soit le même qu’Adama Bal avec les Knicks. Il est donc désormais dans son intérêt financier de passer 60 jours avec l’équipe de Long Island pour prétendre à un bonus financier d’environ 85 000 dollars.

PROFIL JOUEUR
Hunter CATTOOR
Poste(s): Arrière
Taille: 191 cm
Âge: 24 ans (17/11/2000)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
8,4
#97
REB
1,4
#188
PD
1,1
#134

Quant à Giorgi Bezhanishvili, il retrouvera un championnat qu’il connait sur le bout des doigts, pour y avoir déjà joué 121 matchs avec Grand Rapids, College Park et Iowa (9,1 points à 59%, 5,4 rebonds et 1,9 passe décisive). Il officiera avec les Windy City Bulls, la franchise affiliée à Chicago.

Aperçu le temps d’une rencontre de tour préliminaire de Champions League avec l’AEK Larnaca en septembre, l’intérieur géorgien avait démarré la saison avec Gravelines-Dunkerque l’an dernier (8,1 points à 57% et 3,9 rebonds), avant de s’exiler en Espagne, faute de complémentarité avec le reste de la raquette.

PROFIL JOUEUR
Giorgi BEZHANISHVILI
Poste(s): Pivot
Taille: 206 cm
Âge: 26 ans (16/11/1998)
Nationalités:

georgie.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
8,1
#102
REB
3,9
#61
PD
0,9
#151
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
