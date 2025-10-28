Hunter Cattoor – Giorgi Bezhanishvili, du BCM Gravelines-Dunkerque à la G-League

La saison dernière, Hunter Cattoor (24 ans) et Giorgi Bezhanishvili (26 ans) ont disputé 15 rencontres ensemble sous les couleurs du BCM Gravelines-Dunkerque. Désormais, les deux ex-coéquipiers risquent de se croiser sur les lattes des parquets de G-League puisque les deux ont opté pour l’option américaine.

Honnête rookie du BCM l’an dernier, quoique shooteur un peu unidimensionnel (8,4 points à 39%, 1,4 rebond et 1,1 passe décisive), Hunter Cattoor a signé un contrat Exhibit-10 avec les Brooklyn Nets, soit le même qu’Adama Bal avec les Knicks. Il est donc désormais dans son intérêt financier de passer 60 jours avec l’équipe de Long Island pour prétendre à un bonus financier d’environ 85 000 dollars.

PROFIL JOUEUR Hunter CATTOOR Poste(s): Arrière Taille: 191 cm Âge: 24 ans (17/11/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 8,4 #97 REB 1,4 #188 PD 1,1 #134

Quant à Giorgi Bezhanishvili, il retrouvera un championnat qu’il connait sur le bout des doigts, pour y avoir déjà joué 121 matchs avec Grand Rapids, College Park et Iowa (9,1 points à 59%, 5,4 rebonds et 1,9 passe décisive). Il officiera avec les Windy City Bulls, la franchise affiliée à Chicago.

Aperçu le temps d’une rencontre de tour préliminaire de Champions League avec l’AEK Larnaca en septembre, l’intérieur géorgien avait démarré la saison avec Gravelines-Dunkerque l’an dernier (8,1 points à 57% et 3,9 rebonds), avant de s’exiler en Espagne, faute de complémentarité avec le reste de la raquette.