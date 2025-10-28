Recherche
À l’étranger

Duel d’anciens limougeauds en Ligue Adriatique : Souley Boum cartonne, mais le duo Boutsiele – Bouteille l’emporte

Le Limoges CSP était bien représenté sur le parquet de Vienne le week-end dernier en Ligue Adriatique. Le duo français de Podgorica, Axel Bouteille - Jerry Boutsiele, s'est imposé face à l'équipe autrichienne, malgré la bonne performance de Souley Boum.
|
00h00
Résumé
Écouter
Duel d’anciens limougeauds en Ligue Adriatique : Souley Boum cartonne, mais le duo Boutsiele – Bouteille l’emporte

Axel Bouteille au shoot, devant le duo Boum – Boutsiele en arrière-plan

Crédit photo : BC Vienna

Le Buducnost Podgorica peut décidément compter sur ses deux Français, Axel Bouteille et Jerry Boutsiele. En déplacement à Vienne pour la 4e journée d’ABA League, les Monténégrins ont signé un précieux succès (78-83) grâce notamment à leurs deux leaders tricolores, une nouvelle fois au rendez-vous.

– Journée 4

Le duo de Frenchies encore décisifs à Vienne

Face à l’équipe autrichienne, les deux anciens joueurs du Limoges CSP ont été les principaux artisans de la victoire. Quelques jours après avoir été rappelé en équipe de France, Axel Bouteille a livré une prestation complète avec 13 points à 6/13, 6 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre pour 14 d’évaluation en 29 minutes.

Axel BOUTEILLE
Axel BOUTEILLE
13
PTS
6
REB
2
PDE
Logo ABA Liga
VIE
78 83
BUD

Son compatriote Jerry Boutsiele a fait parler sa puissance intérieure : 13 points à 6/10, 7 rebonds et 1 passe décisive pour 16 d’évaluation en 26 minutes.

Jerry BOUTSIELE
Jerry BOUTSIELE
13
PTS
7
REB
1
PDE
Logo ABA Liga
VIE
78 83
BUD

Un troisième Français était sur la feuille de match, côté Vienne, mais n’a pas joué : Luka Asceric. En revanche, son coéquipier, un ex-limougeaud, Souley Boum, a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 18 points. Alors qu’il n’a pas laissé une image très fameuse au CSP l’an dernier, il n’avait atteint un tel total qu’à 2 reprises en 21 rencontres avec Limoges.

Souley BOUM
Souley BOUM
18
PTS
2
REB
0
PDE
Logo ABA Liga
VIE
78 83
BUD

Buducnost solide dauphin de son groupe

Avec cette troisième victoire en quatre matchs, Buducnost se classe désormais deuxième du Groupe B de la Ligue Adriatique. Depuis le début de la compétition, Bouteille tourne à 10 points, 3,8 rebonds et 1 passe pour 8,8 d’évaluation en 22 minutes. De son côté, Boutsiele confirme son rôle de cadre avec 14 points, 6,5 rebonds et 2 passes pour 19,5 d’évaluation en 28 minutes.

Le prochain rendez-vous pour le club monténégrin aura lieu ce mercredi soir, avec un déplacement en Lituanie pour affronter Lietkabelis dans le cadre de la 5e journée d’EuroCup.

