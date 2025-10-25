Rudy Gobert dénonce les dérives des paris sportifs en NBA : « Je reçois des messages après chaque match »

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) réclame de la fermeté. Interrogé par l’AFP, le pivot français des Minnesota Timberwolves a estimé « important que la NBA soit stricte par rapport à l’intégrité de notre sport », alors qu’un vaste scandale de paris truqués ébranle actuellement la ligue nord-américaine.

« Je n’ai jamais été fan des paris sportifs, peut-être que ça fait puriste. Ces dernières années, c’est devenu très important, par rapport à mes débuts en NBA », a déclaré Gobert après la défaite de son équipe face aux Los Angeles Lakers (128-110).

Le triple All-Star, drafté en 2013, évoluait à une époque où les paris sportifs étaient encore interdits dans la majorité des États américains, avant leur libéralisation en 2018. Depuis, l’omniprésence des mises inquiète de nombreux acteurs du basket professionnel.

Un scandale qui éclabousse la NBA

Ces déclarations interviennent dans un contexte particulièrement tendu. Jeudi, l’entraîneur de Portland Chauncey Billups, le joueur de Miami Terry Rozier et l’ancien joueur Damon Jones (1,91 m, 49 ans) ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête du FBI sur un réseau de parieurs exploitant des informations venues de l’intérieur des vestiaires, ou incitant certains joueurs à truquer leurs statistiques.

L’an dernier, Jontay Porter avait déjà été suspendu à vie pour des faits similaires. La NBA avait aussi mené une enquête sur Terry Rozier (1,85 m, 31 ans) il y a deux ans, sans parvenir à le sanctionner faute de preuves.

« Après chaque match, je reçois des messages »

Rudy Gobert dit mesurer les risques auxquels les joueurs sont exposés. « Je suis très conscient de tout ça, donc déjà, je fais très attention aux gens avec qui je m’entoure, a-t-il expliqué à l’AFP. Les gens dans mon cercle savent très bien que je ne veux pas qu’ils parient sur les matches, et surtout, je ne veux pas qu’ils révèlent n’importe quelle information. »

Le joueur des Timberwolves confie même être directement pris à partie : « Après chaque match, je reçois des messages, tout comme des membres de ma famille, de parieurs pas contents parce que j’ai pris trop de rebonds ou pas assez, ou parce que j’ai mis trop de points ou pas assez. »

Un protocole de prévention obligatoire

Afin de limiter les dérives, la NBA impose à chaque franchise un protocole de prévention. « On l’a fait en début de saison, ils nous expliquent les règles, les choses à ne pas faire, comme diffuser le moins d’informations possible sur l’équipe », précise Gobert.

Alors que le scandale des paris truqués continue de secouer la Ligue, le Picard appelle à une réaction ferme pour protéger la crédibilité du jeu et la sécurité des joueurs.