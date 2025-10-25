Recherche
NBA

Joan Beringer joue son premier match NBA, les autres rookies français restent encore sur le banc

NBA - L’Alsacien Joan Beringer a disputé ses premières minutes en NBA cette nuit avec Minnesota face aux Lakers. Pendant ce temps, les autres rookies français sont restés sur le banc.
00h00
Joan Beringer joue son premier match NBA, les autres rookies français restent encore sur le banc

Joan Beringer en défense face à Luka Doncic

Crédit photo : © Kirby Lee-Imagn Images

Joan Beringer (2,10 m, 18 ans) a vécu son baptême du feu en NBA. Le jeune Alsacien (20 ans) a foulé les parquets en compétition officielle avec les Minnesota Timberwolves, lors de la défaite concédée face aux Los Angeles Lakers (128-110). Auteur de ses premières statistiques en carrière, il est pour l’instant le seul des nouveaux Français de la Ligue à avoir eu du temps de jeu.

Un premier match prometteur pour Beringer

Deux jours après être resté sur le banc à Portland, Joan Beringer a eu droit à ses premières minutes de jeu au Crypto.com Arena de Los Angeles. Son coach Chris Finch l’a lancé dans le quatrième quart-temps d’un match déjà plié par les Lakers, emmenés par un Luka Doncic étincelant (49 points, 11 rebonds, 8 passes).

En un peu moins de cinq minutes, le rookie de Strasbourg a su se montrer actif : un panier intérieur réussi, quatre rebonds captés et une belle énergie remarquée.

Dans cette même rencontre, l’autre pivot français Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a eu un impact limité : 2 points à 1/2, 7 rebonds et 2 passes en 28 minutes.

Les autres Français toujours en attente

Si Joan Beringer a franchi le pas, les autres rookies tricolores attendent encore leur tour. Maxime Raynaud, Nolan Traoré, Noah Penda et Mohamed Diawara ne sont pas entrés en jeu ce vendredi, tandis que le sophomore Pacôme Dadiet (New York Knicks) est également resté sur le banc.

Noa Essengue, avec Chicago, n’était pas concerné par cette soirée puisque les Bulls ne jouaient pas.

Les rookies français n'ont pas encore gagné la confiance de leurs coaches respectifs
Les rookies français n’ont pas encore gagné la confiance de leurs coaches respectifs

Prochain test à Minneapolis

Les Timberwolves disputeront leur première rencontre à domicile lundi (minuit, heure française) face aux Indiana Pacers, finalistes NBA au printemps dernier. Joan Beringer aura-t-il droit à une nouvelle opportunité pour confirmer ses débuts réussis ?

