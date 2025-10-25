Recherche
Betclic Élite

Stéphane Gombauld (SLUC Nancy) : « On était vraiment à la limite de l'opération »

De retour à la compétition après près d'un mois d'absence, Stéphane Gombauld (SLUC Nancy) revient sur la blessure au genou qui l'a éloigné des parquets et la manière dont il a surmonté cette épreuve.
00h00
Stéphane Gombauld (SLUC Nancy) : « On était vraiment à la limite de l’opération »

Séphane Gombauld a joué son premier match de la saison contre Limoges, samedi dernier

Crédit photo : Victor Lecomte

Blessé au genou lors du match de préparation à Poissy, Stéphane Gombauld (2,05 m, 28 ans) a retrouvé la compétition samedi dernier lors de la large victoire du SLUC Nancy contre Limoges (117-85) où en 9 minutes il a eu le temps de se montrer rentable avec ses 6 points et 4 rebonds pour 9 d’évaluation. L’intérieur guadeloupéen, signé trois ans cet été par le SLUC, s’est confié dans L’Est Républicain sur sa convalescence, sa peur de passer sur la table d’opération et les changements opérés dans sa préparation.

« On était vraiment à la limite de l’opération »

Le pivot nancéien l’admet sans détour : la blessure aurait pu être bien plus grave. « J’ai eu peur. On était vraiment à la limite de l’opération. » Finalement, une rééducation sérieuse et un suivi rapproché du staff médical lui ont permis d’éviter le pire. « Le staff médical du SLUC Nancy m’a vraiment permis de garder le moral. C’est grâce à eux si j’ai pu revenir plus tôt. »

« J’ai su rester fort mentalement »

Pendant ses semaines loin des terrains, Stéphane Gombauld a dû puiser dans ses ressources. « Voir jouer mes coéquipiers et moi sur le banc, c’était vraiment dur. J’avais juste envie de mettre mon maillot et de rentrer sur le terrain. » Mais le Nancéien a fait preuve de patience : « J’ai su rester fort mentalement. Il le faut parce que ça fait partie du job. »

« J’ai eu une grosse prise de conscience »

Cette blessure a aussi provoqué un déclic. « J’ai arrêté certaines choses de mon alimentation complètement, comme le sucre. J’ai tout coupé pour favoriser la cicatrisation. Aujourd’hui, je comprends mieux mon corps. » De quoi l’amener à monter en puissance contre Gravelines-Dunkerque ce samedi ?

