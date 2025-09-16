Coup dur pour Nancy, qui doit faire sans sa recrue Stéphane Gombauld pendant un mois et demi !

À deux semaines du retour à la compétition, le SLUC Nancy doit déjà trouver des solutions pour lancer sa saison régulière de Betclic ELITE. Le club lorrain a annoncé sur ses réseaux sociaux la blessure de sa recrue Stéphane Gombauld (2,05 m, 28 ans), contractée en prépa face à Poissy.

Info effectif 2025-2026 Stéphane Gombauld, s’est blessé lors de la rencontre à Poissy, et sera arrêté pour les prochaines 6 semaines. Le club étudie toutes les pistes pour palier cette situation #GoSLUC pic.twitter.com/MFBxPmsqFq — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) September 16, 2025

La nouvelle sonne évidemment comme un coup dur pour les Nancéiens, tant Gombauld est un “leader silencieux, toujours exemplaire, travailleur insatiable” comme le présentait le directeur exécutif du SLUC Laurent Eisenbach au moment de son retour chargé symboliquement comme sportivement.

PROFIL JOUEUR Stéphane GOMBAULD Poste(s): Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 28 ans (05/03/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A PTS 6,9 #123 REB 4,5 #45 PD 0,3 #201

Sous le maillot nancéien, Stéphane Gombauld avait été auteur d’une saison 2021-2022 exceptionnelle débouchant sur un titre de MVP de Pro B et une montée en Betclic ELITE, avant de confirmer dans l’élite (13,6 points, 6,5 rebonds et 1,5 passe pour 16,4 d’évaluation). Il avait ensuite tenté l’aventure à l’étranger en Italie, à Sassari, puis à Reggio Emilia, disputant également la BCL.

Avec ce problème physique, son retour en compétition officielle à Gentilly est retardé de quelques semaines, durant lesquelles le SLUC va devoir revoir ses plans. Le club a annoncé “étudier toutes les pistes pour pallier cette situation”, dans l’attente du retour en forme de son leader.