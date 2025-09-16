Coup dur pour Nancy, qui doit faire sans sa recrue Stéphane Gombauld pendant un mois et demi !

Recherche
Betclic Élite

Betclic ELITE - De retour à Nancy cet été, l’ancien MVP de Pro B Stéphane Gombauld s’est blessé lors du dernier match amical du SLUC et sera absent pour six semaines.
00h00
Résumé
Écouter
Stéphane Gombauld s’est blessé en préparation avec le SLUC Nancy, et manquera les six prochaines semaines de compétition.

Crédit photo : Lilian Bordron

À deux semaines du retour à la compétition, le SLUC Nancy doit déjà trouver des solutions pour lancer sa saison régulière de Betclic ELITE. Le club lorrain a annoncé sur ses réseaux sociaux la blessure de sa recrue Stéphane Gombauld (2,05 m, 28 ans), contractée en prépa face à Poissy.

La nouvelle sonne évidemment comme un coup dur pour les Nancéiens, tant Gombauld est un “leader silencieux, toujours exemplaire, travailleur insatiable” comme le présentait le directeur exécutif du SLUC Laurent Eisenbach au moment de son retour chargé symboliquement comme sportivement. 

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Stéphane Gombauld.jpg
Stéphane GOMBAULD
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 205 cm
Âge: 28 ans (05/03/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A
PTS
6,9
#123
REB
4,5
#45
PD
0,3
#201

Sous le maillot nancéien, Stéphane Gombauld avait été auteur d’une saison 2021-2022 exceptionnelle débouchant sur un titre de MVP de Pro B et une montée en Betclic ELITE, avant de confirmer dans l’élite (13,6 points, 6,5 rebonds et 1,5 passe pour 16,4 d’évaluation). Il avait ensuite tenté l’aventure à l’étranger en Italie, à Sassari, puis à Reggio Emilia, disputant également la BCL.

Avec ce problème physique, son retour en compétition officielle à Gentilly est retardé de quelques semaines, durant lesquelles le SLUC va devoir revoir ses plans. Le club a annoncé “étudier toutes les pistes pour pallier cette situation”, dans l’attente du retour en forme de son leader.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
