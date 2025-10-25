Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Adam Mokoka de retour pour le choc entre Bourg et Cholet

Betclic ELITE - Absent lors des deux dernières rencontres, Adam Mokoka devrait faire son retour avec la JL Bourg ce week-end face à Cholet Basket. Une bonne nouvelle pour les Bressans avant ce duel entre prétendants aux playoffs de Betclic ELITE.
|
00h00
Résumé
Écouter
Adam Mokoka de retour pour le choc entre Bourg et Cholet

Adam Mokoka devrait tenir sa place lors de Bourg – Cholet

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Adam Mokoka (1,95 m, 27 ans) devrait effectuer son retour à la compétition à l’occasion du duel entre la JL Bourg et Cholet Basket, deux équipes qui visent les playoffs de Betclic ELITE. L’ailier tricolore, appelé récemment en équipe de France pour la fenêtre internationale de novembre, n’avait plus foulé les parquets depuis le 15 octobre en EuroCup, face à Panionios.

Un choc entre deux équipes invaincues à domicile

La JL Bourg et Cholet affichent un profil similaire en ce début de saison : solides à domicile, mais toujours à la recherche d’un premier succès à l’extérieur en championnat. À Ekinox, les hommes de Frédéric Fauthoux restent imprenables, confirmant que leur salle est devenue une véritable forteresse. De leur côté, les Choletais n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires à La Meilleraie, mais se sont inclinés lors de leur unique déplacement, à Dijon (76-64).

Cette rencontre aura aussi un parfum de revanche, puisque les deux clubs s’étaient affrontés en quart de finale des playoffs 2024-2025. Les Bressans avaient alors frappé fort en s’imposant dès le match 1 à Cholet avant de conclure la série à domicile.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Adam Mokoka.jpg
Adam MOKOKA
Poste(s): Arrière
Taille: 195 cm
Âge: 27 ans (18/07/1998)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
10,3
#59
REB
3,7
#57
PD
3
#37

Cholet, un collectif équilibré et fidèle à ses valeurs

Sous la houlette de Fabrice Lefrançois, Cholet s’appuie sur la continuité et un groupe très équilibré. Le club a conservé plusieurs cadres, à commencer par T.J. Campbell, véritable métronome (9,5 points, 3,8 passes), et Nathan De Sousa, devenu le leader offensif de l’équipe (11,5 points, 4,5 passes). Gérald Ayayi, prolongé cet été, continue de briller par sa polyvalence (7,5 points, 6,5 rebonds, 5 passes) et vient d’être appelé chez les Bleus.

Autour de cette base française, le staff choletais a ajouté de nouveaux éléments comme Digue Diawara, très solide depuis son arrivée du Portel, ou encore Mohamed Diarra, fort rebondeur venu de Limoges. Les recrues étrangères, à l’image de Daylen Kountz, Chibuzo Agbo et Isaiah Miles, apportent de la densité et de la polyvalence sur les postes extérieurs et intérieurs. Fidèle à son ADN, le CB continue également de donner du temps de jeu à ses jeunes, notamment le prometteur Aaron Towo-Nansi (16 ans).

Le retour d’Adam Mokoka, un renfort majeur pour la JL

Pour ce choc, la JL Bourg devrait enfin pouvoir compter sur Adam Mokoka. L’arrière/ailier (10,3 points, 3,7 rebonds, 3 passes en Betclic ELITE après trois matches) a manqué les deux dernières rencontres de son équipe, dont la défaite au Mans, où son absence s’est fait sentir.

En son absence, la Jeu a su réagir, s’appuyant notamment sur un Yvann Mbaya solide à l’intérieur contre Lietkabelis (12 points, 5 rebonds). Grâce à une adresse extérieure impressionnante (16/30 à 3-points), les Bressans ont retrouvé confiance avant ce rendez-vous important pour la suite de la saison.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Cholet
Cholet
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Joan Beringer joue son premier match NBA, les autres rookies français restent encore sur le banc
Victor Wembanyama face à Zion Williamson ce vendredi 24 octobre
NBA
00h00Victor Wembanyama domine avec 29 points et 9 contres lors de la victoire des Spurs
Adam Mokoka devrait tenir sa place lors de Bourg - Cholet
Betclic ELITE
00h00Adam Mokoka de retour pour le choc entre Bourg et Cholet
Betclic ELITE
00h00Malgré les trous dans son effectif, le Limoges CSP prend facilement la mesure de Saint-Quentin
ELITE 2
00h00Un SCABB à réaction contre La Rochelle, Blois se fait surprendre et perd une longueur sur le trio de tête
EuroLeague
00h00Fabuleuse prestation collective à Belgrade du Paris Basketball, qui reste dans le peloton de tête
ELITE 2
00h00Un Élan Béarnais toujours à l’Eure à Évreux
EuroLeague
00h00Le Partizan fera sans deux de ses meilleurs extérieurs contre Paris, le jeune Muurinen de retour
NBA
00h00La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup
Coupe de France Féminine
00h00Le tirage du 3e tour de la Coupe de France féminine connu : ASVEL – Landerneau en affiche principale
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Joan Beringer joue son premier match NBA, les autres rookies français restent encore sur le banc
Victor Wembanyama face à Zion Williamson ce vendredi 24 octobre
NBA
00h00Victor Wembanyama domine avec 29 points et 9 contres lors de la victoire des Spurs
NBA
00h00La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup
Stephen Curry démarre fort sa saison NBA 2025-2026
NBA
00h00Stephen Curry crucifie Denver après une performance historique d’Aaron Gordon à 50 points
NBA
00h00L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance
NBA
00h00Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match
NBA
00h00Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !
NBA
00h00Terry Rozier et Chauncey Billups arrêtés dans une enquête FBI sur les paris sportifs
NBA
00h00Bon match de la paire de Charlotte Diabaté – Salaün, Gobert gagne, Risacher se montre malgré la défaite
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des Bleus et star NBA, avec l’Élan Chalon… à Toronto !
1 / 0