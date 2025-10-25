Adam Mokoka de retour pour le choc entre Bourg et Cholet

Adam Mokoka (1,95 m, 27 ans) devrait effectuer son retour à la compétition à l’occasion du duel entre la JL Bourg et Cholet Basket, deux équipes qui visent les playoffs de Betclic ELITE. L’ailier tricolore, appelé récemment en équipe de France pour la fenêtre internationale de novembre, n’avait plus foulé les parquets depuis le 15 octobre en EuroCup, face à Panionios.

Adam Mokoka avec les Bleus 🇫🇷 Félicitations à @AdamMokoka_ ainsi qu'à nos deux anciens burgiens, Hugo Benitez et Bodian Massa pour leur sélection 👏#WeRedy pic.twitter.com/rPXU7DHazZ — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) October 24, 2025

Un choc entre deux équipes invaincues à domicile

La JL Bourg et Cholet affichent un profil similaire en ce début de saison : solides à domicile, mais toujours à la recherche d’un premier succès à l’extérieur en championnat. À Ekinox, les hommes de Frédéric Fauthoux restent imprenables, confirmant que leur salle est devenue une véritable forteresse. De leur côté, les Choletais n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires à La Meilleraie, mais se sont inclinés lors de leur unique déplacement, à Dijon (76-64).

Cette rencontre aura aussi un parfum de revanche, puisque les deux clubs s’étaient affrontés en quart de finale des playoffs 2024-2025. Les Bressans avaient alors frappé fort en s’imposant dès le match 1 à Cholet avant de conclure la série à domicile.

PROFIL JOUEUR Adam MOKOKA Poste(s): Arrière Taille: 195 cm Âge: 27 ans (18/07/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 10,3 #59 REB 3,7 #57 PD 3 #37

Cholet, un collectif équilibré et fidèle à ses valeurs

Sous la houlette de Fabrice Lefrançois, Cholet s’appuie sur la continuité et un groupe très équilibré. Le club a conservé plusieurs cadres, à commencer par T.J. Campbell, véritable métronome (9,5 points, 3,8 passes), et Nathan De Sousa, devenu le leader offensif de l’équipe (11,5 points, 4,5 passes). Gérald Ayayi, prolongé cet été, continue de briller par sa polyvalence (7,5 points, 6,5 rebonds, 5 passes) et vient d’être appelé chez les Bleus.

Autour de cette base française, le staff choletais a ajouté de nouveaux éléments comme Digue Diawara, très solide depuis son arrivée du Portel, ou encore Mohamed Diarra, fort rebondeur venu de Limoges. Les recrues étrangères, à l’image de Daylen Kountz, Chibuzo Agbo et Isaiah Miles, apportent de la densité et de la polyvalence sur les postes extérieurs et intérieurs. Fidèle à son ADN, le CB continue également de donner du temps de jeu à ses jeunes, notamment le prometteur Aaron Towo-Nansi (16 ans).

Le retour d’Adam Mokoka, un renfort majeur pour la JL

Pour ce choc, la JL Bourg devrait enfin pouvoir compter sur Adam Mokoka. L’arrière/ailier (10,3 points, 3,7 rebonds, 3 passes en Betclic ELITE après trois matches) a manqué les deux dernières rencontres de son équipe, dont la défaite au Mans, où son absence s’est fait sentir.

En son absence, la Jeu a su réagir, s’appuyant notamment sur un Yvann Mbaya solide à l’intérieur contre Lietkabelis (12 points, 5 rebonds). Grâce à une adresse extérieure impressionnante (16/30 à 3-points), les Bressans ont retrouvé confiance avant ce rendez-vous important pour la suite de la saison.