NBA

Alexandre Sarr brille à Dallas aux côtés de Kyshawn George (34 points)

NBA - Face à Dallas, Alexandre Sarr a livré une prestation complète (14 points, 9 rebonds, 5 passes, 3 contres) dans la victoire de Washington D.C. (117-107). Le Français a parfaitement épaulé l’ancien Chalonnais Kyshawn George, auteur d’un record en carrière avec 34 points.
00h00
Alexandre Sarr brille à Dallas aux côtés de Kyshawn George (34 points)

Alexandre Sarr au dunk lors de la victoire des Wizards à Dallas

Crédit photo : © Kevin Jairaj-Imagn Images

Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) a confirmé ses belles dispositions de début de saison. Vendredi soir, l’intérieur français de Washington D.C. a contribué au succès des Wizards sur le parquet de Dallas (117-107), malgré l’absence de Bilal Coulibaly, toujours blessé. L’équipe de la capitale fédérale américaine a pu compter sur un duo franco-suisse étincelant : Alexandre Sarr et Kyshawn George (2,03 m, 21 ans), international canadien passé par Chalon-sur-Saône.

Washington s’appuie sur son duo franco-suisse

Face à des Mavericks portés par Anthony Davis (27 points, 13 rebonds) mais encore fragiles collectivement, les Wizards ont rapidement pris les devants. Kyshawn George, impressionnant d’adresse (34 points à 11/15 aux tirs, dont 7/9 à 3-points), a signé la meilleure performance de sa jeune carrière NBA.

À ses côtés, Alexandre Sarr a encore montré toute sa polyvalence : 14 points à 5/10 aux tirs (0/1 à 3-points), 9 rebonds, 5 passes décisives, 3 contres et 1 interception en 26 minutes. Présent des deux côtés du terrain, le Français a contribué à repousser le retour mené par le prodige Cooper Flagg (18 points).

Alexandre SARR
Alexandre SARR
14
PTS
9
REB
5
PDE
DAL
107 117
WAS

Toujours sans Bilal Coulibaly

Privé de Bilal Coulibaly, toujours blessé, Washington a néanmoins trouvé son équilibre. Le rookie français Sarr, choisi au deuxième rang de la Draft 2024, confirme match après match son impact défensif et sa lecture du jeu. Les Wizards débutent ainsi leur saison par une victoire référence avant leur première à domicile dimanche face à Charlotte.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
foxcedric
« international canadien passé par Chalon-sur-Saône«  il a été formé à l’élan chalon
