Alexandre Sarr brille à Dallas aux côtés de Kyshawn George (34 points)

Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) a confirmé ses belles dispositions de début de saison. Vendredi soir, l’intérieur français de Washington D.C. a contribué au succès des Wizards sur le parquet de Dallas (117-107), malgré l’absence de Bilal Coulibaly, toujours blessé. L’équipe de la capitale fédérale américaine a pu compter sur un duo franco-suisse étincelant : Alexandre Sarr et Kyshawn George (2,03 m, 21 ans), international canadien passé par Chalon-sur-Saône.

Washington s’appuie sur son duo franco-suisse

Face à des Mavericks portés par Anthony Davis (27 points, 13 rebonds) mais encore fragiles collectivement, les Wizards ont rapidement pris les devants. Kyshawn George, impressionnant d’adresse (34 points à 11/15 aux tirs, dont 7/9 à 3-points), a signé la meilleure performance de sa jeune carrière NBA.

À ses côtés, Alexandre Sarr a encore montré toute sa polyvalence : 14 points à 5/10 aux tirs (0/1 à 3-points), 9 rebonds, 5 passes décisives, 3 contres et 1 interception en 26 minutes. Présent des deux côtés du terrain, le Français a contribué à repousser le retour mené par le prodige Cooper Flagg (18 points).

Toujours sans Bilal Coulibaly

Privé de Bilal Coulibaly, toujours blessé, Washington a néanmoins trouvé son équilibre. Le rookie français Sarr, choisi au deuxième rang de la Draft 2024, confirme match après match son impact défensif et sa lecture du jeu. Les Wizards débutent ainsi leur saison par une victoire référence avant leur première à domicile dimanche face à Charlotte.