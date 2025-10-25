Victor Wembanyama domine avec 29 points et 9 contres lors de la victoire des Spurs

Victor Wembanyama continue d’éblouir en ce début de saison NBA. Deux jours après son match d’ouverture à 40 points contre Dallas, le prodige français a livré une nouvelle performance remarquable face aux Pelicans de La Nouvelle Orléans. Avec 29 points à 13/23 aux tirs, 11 rebonds et 9 contres en 32 minutes, Wembanyama a failli réaliser un triple-double avec les contres, une statistique toujours rare dans la grande ligue.

Le duel tant attendu entre les deux anciens numéros 1 de Draft, Victor Wembanyama et Zion Williamson (27 points, 10 rebonds), a tenu toutes ses promesses. Dès les premières possessions, Williamson tentait un poster sur le géant français, qui lui répondait immédiatement par deux contres consécutifs. Cette bataille individuelle a donné le ton d’une rencontre spectaculaire et équilibrée.

Une défense de fer qui fait la différence

C’est surtout défensivement que Wembanyama a marqué les esprits cette nuit. Avec ses 9 contres, dont 4 sur Zion Williamson en première mi-temps, le vice-champion olympique s’est érigé en véritable muraille face aux assauts des Pelicans. Privés de quatre de leurs cinq intérieurs habituels (DeAndre Jordan, Yves Missi, Karlo Matkovic et Kevon Looney), les Pelicans ont souffert face à la dissuasion défensive de « Wemby ».

Offensivement, Wembanyama a affiché un bon pourcentage à 13/23 au tir pour ses 29 points, même s’il n’a converti aucun de ses 3 tentatives à 3-points. Une efficacité moindre que lors du match d’ouverture, mais largement suffisante pour peser sur la rencontre. Par ailleurs, il n’a toujours pas perdu le moindre ballon.

Les Spurs gagnent sans leur star en prolongation

L’épisode le plus marquant de la soirée s’est produit en début de prolongation. Après avoir ouvert la période supplémentaire par un dunk spectaculaire, Wembanyama a écopé de sa sixième faute, synonyme de sortie définitive. Un coup dur qui aurait pu coûter cher aux Spurs.

Mais c’est là que San Antonio a montré sa nouvelle maturité collective. Devin Vassell (23 points), Stephon Castle (16 points) et Luke Kornet (14 points, 12 rebonds) ont pris le relais pour sécuriser la victoire 120-116. Harrison Barnes a scellé le succès sur la ligne des lancers francs à 1’9 du buzzer, sous les applaudissements de Wembanyama venu le féliciter.

Cette capacité à gagner sans leur superstar, impensable la saison dernière, augure bien de l’avenir des Spurs. Avec deux victoires en deux matchs et un Wembanyama qui semble déjà au-dessus de son niveau des deux premières saisons, San Antonio pourrait bien jouer les premiers rôles à l’Ouest cette année. Prochain rendez-vous dimanche à domicile contre Brooklyn pour le premier match de la saison au Texas.