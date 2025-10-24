Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Malgré les trous dans son effectif, le Limoges CSP prend facilement la mesure de Saint-Quentin

Betclic ÉLITE - Limoges reste invaincu à Beaublanc. Avec six joueurs au-delà de 11 points dont un Justin Lewis qui lance enfin de saison, le CSP a tranquillement dominé le Saint-Quentin Basket-Ball, 80-62.
|
00h00
Résumé
Écouter
Malgré les trous dans son effectif, le Limoges CSP prend facilement la mesure de Saint-Quentin

Enfin le réveil de Justin Lewis, qui n’a joué que 15 minutes, mais termine avec 21 d’évaluation

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Alors que la blessure de Vincent Amsellem était venue s’ajouter à celles de Mamadou Guissé et Shawn Tanner, on se disait que la suite pouvait devenir compliquée pour Limoges. Il y a un gros trou sur le poste de meneur remplaçant, ainsi que sur les ailes. Notamment au sortir de deux défaites en déplacement, à Nanterre puis Nancy. Mais à Beaublanc, le CSP est bel et bien toujours invaincu cette saison, et il l’a encore prouvé ce soir. En face se dressait une équipe de Saint-Quentin pas beaucoup plus en forme qu’eux. Si ce n’est Nick Johnson, dans le Top 5 des meilleurs marqueurs du championnat avant ce match, et qui a toujours réussi face à Limoges (24,5 d’éval de moyenne, comme l’a relevé Matthieu Marot). Mais un joueur ne fait pas une équipe, et cela, Limoges l’a bien compris.

– Journée 5

 

« Je voudrais remercier les fans. Des fois quand vous perdez, des personnes disent que vous êtes mauvais. Ce soir, ils ont été derrière nous et incroyables malgré nos trois revers de suite. […] Je voudrais aussi dédier cette victoire à Vincent [Amsellem] »

Les mots du coach Dario Gjergja en conférence de presse, rapportés par Kevin Cao (Le Populaire)

Plus d’infos à venir…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Limoges
Limoges
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
gillesn
Victoire sans frayeur, mais l'équipe de Saint Quentin n'est pas si faible que certains le pensent. D'ailleurs, en 1ère mi-temps, alors que Limoges jouait un match sérieux, l'adversaire était bien dans le match. Ce qu'il fallait remarquer, c'est d'abord (et enfin) le très bon match de Justin Lewis car en 1ère mi-temps, on n'a presque vu que lui, et partout. Nicolas Lang a fait beaucoup de travail de l'ombre en 1ère, mais avec les fautes et la défense de Saint Quentin qui a dû se relâché, il a pu planter quelques 3 points remarquables car pris dans des trous de souris en 1/2 seconde. Chapeau bas! Mais toute l'équipe est à féliciter, avec tout de même une restriction sur Mason encore peu inspiré et assez maladroit.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Malgré les trous dans son effectif, le Limoges CSP prend facilement la mesure de Saint-Quentin
ELITE 2
00h00Un SCABB à réaction contre La Rochelle, Blois se fait surprendre et perd une longueur sur le trio de tête
EuroLeague
00h00Fabuleuse prestation collective à Belgrade du Paris Basketball, qui reste dans le peloton de tête
ELITE 2
00h00Un Élan Béarnais toujours à l’Eure à Évreux
EuroLeague
00h00Le Partizan fera sans deux de ses meilleurs extérieurs contre Paris, le jeune Muurinen de retour
NBA
00h00La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup
Coupe de France Féminine
00h00Le tirage du 3e tour de la Coupe de France féminine connu : ASVEL – Landerneau en affiche principale
Betclic ELITE
00h00Betclic ELITE: le programme de la 5e journée avec un Limoges – Saint-Quentin en ouverture
ELITE 2
00h00Hamid Mesbah quitte les Béliers de Kemper après huit ans à la direction du club
ELITE 2
00h00L’ASA avec Nelson Phillips contre Hyères-Toulon
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup
Stephen Curry démarre fort sa saison NBA 2025-2026
NBA
00h00Stephen Curry crucifie Denver après une performance historique d’Aaron Gordon à 50 points
NBA
00h00L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance
NBA
00h00Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match
NBA
00h00Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !
NBA
00h00Terry Rozier et Chauncey Billups arrêtés dans une enquête FBI sur les paris sportifs
NBA
00h00Bon match de la paire de Charlotte Diabaté – Salaün, Gobert gagne, Risacher se montre malgré la défaite
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des Bleus et star NBA, avec l’Élan Chalon… à Toronto !
NBA
00h00Un Victor Wembanyama transformé terrifie la NBA pour sa première
Vlatko Cancar quitte Milan
NBA
00h00Milan se sépare déjà de son champion NBA
1 / 0