Malgré les trous dans son effectif, le Limoges CSP prend facilement la mesure de Saint-Quentin

Alors que la blessure de Vincent Amsellem était venue s’ajouter à celles de Mamadou Guissé et Shawn Tanner, on se disait que la suite pouvait devenir compliquée pour Limoges. Il y a un gros trou sur le poste de meneur remplaçant, ainsi que sur les ailes. Notamment au sortir de deux défaites en déplacement, à Nanterre puis Nancy. Mais à Beaublanc, le CSP est bel et bien toujours invaincu cette saison, et il l’a encore prouvé ce soir. En face se dressait une équipe de Saint-Quentin pas beaucoup plus en forme qu’eux. Si ce n’est Nick Johnson, dans le Top 5 des meilleurs marqueurs du championnat avant ce match, et qui a toujours réussi face à Limoges (24,5 d’éval de moyenne, comme l’a relevé Matthieu Marot). Mais un joueur ne fait pas une équipe, et cela, Limoges l’a bien compris.

« Je voudrais remercier les fans. Des fois quand vous perdez, des personnes disent que vous êtes mauvais. Ce soir, ils ont été derrière nous et incroyables malgré nos trois revers de suite. […] Je voudrais aussi dédier cette victoire à Vincent [Amsellem] » Les mots du coach Dario Gjergja en conférence de presse, rapportés par Kevin Cao (Le Populaire)

