EuroLeague

Brice Dessert fait ses premiers pas en EuroLeague lors du derby face à Fenerbahçe

EuroLeague - En raison d'un effectif décimé par les blessures, l'Anadolu Efes Istanbul a offert à Brice Dessert ses premières minutes en EuroLeague. Le pivot Français a inscrit ses premiers points malgré la défaite contre le Fenerbahçe (69-79).
00h00
Brice Dessert fait ses premiers pas en EuroLeague lors du derby face à Fenerbahçe

Premiers points en EuroLeague pour Brice Dessert avec l’Anadolu

Crédit photo : Anadolu Efes SK

L’Anadolu Efes Istanbul, amoindri par les blessures de plusieurs cadres dans le secteur intérieur, a dû faire appel à sa profondeur de banc vendredi soir dans le derby d’Istanbul perdu face au Fenerbahce Istanbul (69-79) pour cette 6e journée d’EuroLeague. Cette situation a permis à Brice Dessert de faire ses premiers pas dans la compétition reine européenne. Le jeune pivot français a profité de cinq minutes de jeu pour se signaler avec 3 points, 1 rebond et 2 d’évaluation.

Brice DESSERT
Brice DESSERT
3
PTS
1
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
EFE
69 79
FEN

Brice Dessert découvre l’EuroLeague

Entré en jeu sur le parquet du Basketball Development Center, l’ancien Rouennais, Blésois et Strasbourgeois n’a pas tremblé pour sa grande première dans la plus prestigieuse compétition européenne. Il a marqué ses premiers points en EuroLeague sur un panier intérieur, avant d’ajouter un lancer franc et un rebond défensif. Si son temps de jeu est resté limité (5 minutes), le jeune international français a pu découvrir le très haut niveau européen dans ce derby stambouliote devant 8 672 spectateurs.

LIRE AUSSI

Un Anadolu Efes diminué par les blessures

Le coach Igor Kokoskov a dû composer avec un effectif très réduit pour ce choc. Plusieurs joueurs étaient absents : Rodrigue Beaubois, Kai Jones, Vincent Poirier ou bien encore Georgios Papagiannis, blessés. Ces absences ont profondément désorganisé le collectif de l’Efes, qui a rapidement été dominé par la défense du Fenerbahçe. Néanmoins, l’Anadolu Efes a pu compter sur Isaïa Cordinier qui a été un des meilleurs marqueurs de son équipe avec ses 10 points (0/3 à 3-points), accompagné de 4 rebonds et 1 passe pour 12 d’évaluation en 28 minutes.

L’entraîneur a donc ouvert sa rotation à plusieurs jeunes, dont Brice Dessert, symbole d’un Anadolu Efes contraint de chercher des solutions internes. Malgré l’engagement de ses jeunes pousses, l’équipe n’a pas pu rivaliser sur la durée face à un Fenerbahçe plus expérimenté et plus dense.

Le Fenerbahçe solide, l’Anadolu Efes en bas de classement

En face, le Fenerbahçe s’est appuyé sur son expérience et sa défense pour dominer la rencontre. Wade Baldwin (15 d’évaluation), l’ancien Strasbourgeois Bonzie Colson (13 d’évaluation en 16 minutes) et Scottie Wilbekin (12 points), auteur d’un 4 sur 5 à 3-points, ont été les grands artisans du succès des hommes de Sarunas Jasikevicius (69-79). Le Fener’ pointe à la 9e place ce samedi, juste derrière Monaco, avec un bilan équilibré de 3-3.

Pour l’Anadolu Efes, cette 2e défaite de suite après celle face au Panathinaikos, plonge le club à la 18e place au classement (2v-4d).

Au vue du contexte, Brice Dessert pourrait bien se voir offrir de nouvelles opportunités dans les semaines à venir, le temps que l’infirmerie se vide. Et pourquoi dès la prochaine journée d’EuroLeague avec un déplacement dans la capital française pour affronter Paris le 28 octobre.

nico4nicolas
On l'a vu un peu perdu sur le terrain sur le terrain. A un moment, un de ses coéquipiers lui dit où aller sur le système... Confiance très limitée du coach qui ne le fait jouer que 5 minutes alors que les 3 autres pivots de l'effectif sont blessés. On a quand même pu voir que physiquement, il a tout ce qu'il faut. Il faudra qu'il se fasse plaisir dans le championnat national cette saison car il ne sera pas souvent sur les parquets d'Euroleague.
