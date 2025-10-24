Recherche
ELITE 2

Un SCABB à réaction contre La Rochelle, Blois se fait surprendre et perd une longueur sur le trio de tête

ÉLITE 2 - Les équipes à l'extérieur ont fait un quasi carton plein dans cette septième journée d'ÉLITE 2, avec des résultats plus surprenants les uns que les autres. De quoi faire bouger le classement.
00h00
Un SCABB à réaction contre La Rochelle, Blois se fait surprendre et perd une longueur sur le trio de tête

Avec ses 12 points et 7 passes décisives, Divine Myles a contribué dans le thriller remporté par l’ASA chez le HTV, après deux prolongations

Crédit photo : Sébastien Grasset

Chaque journée d’ÉLITE 2 réserve son lot de surprises. Cette fois, c’est le SCABB – qui venait de perdre trois fois d’affilée avant ce match – qui a tout simplement écrasé le Stade Rochelais – qui restait lui sur quatre victoires de suite. Et l’écart n’est pas des moindres : +35. La meilleure défense de cette deuxième division a encaissé 108 points, tandis que la pire a réussi à les limiter à 73. Ce qui n’est pas banal. Pas banal, comme ce thriller entre Hyères-Toulon et l’ASA, qui s’est conclu au bout de deux prolongations sur un score de 96-100 en faveur des visiteurs alsaciens. Sur un score plus habituel, l’ADA Blois s’est en revanche fait surprendre à domicile par Rouen. Les verts prennent une longueur de retard sur le trio Pau-Orthez / Roanne / Vichy, qui continue sa marche en avant.

Plus d’informations à venir…

Tous les résultats :

ELITE 2 – Journée 7
23/10/2025
CAE Caen
81 83
DEN Denain
24/10/2025
ROA Roanne
97 79
CHA Challans
EVR Evreux
65 98
PAU Pau-Lacq-Orthez
QUI Quimper
73 83
ORL Orléans
CHA Champagne Basket
POI Poitiers
HTV Hyères-Toulon
96 100
ASA Alliance Sport Alsace
BLO Blois
76 78
ROU Rouen
SCA SCABB
108 73
ROC La Rochelle
ANT Antibes
79 91
NAN Nantes
VIC Vichy
97 75
AIX Aix-Maurienne
