Un SCABB à réaction contre La Rochelle, Blois se fait surprendre et perd une longueur sur le trio de tête

Chaque journée d’ÉLITE 2 réserve son lot de surprises. Cette fois, c’est le SCABB – qui venait de perdre trois fois d’affilée avant ce match – qui a tout simplement écrasé le Stade Rochelais – qui restait lui sur quatre victoires de suite. Et l’écart n’est pas des moindres : +35. La meilleure défense de cette deuxième division a encaissé 108 points, tandis que la pire a réussi à les limiter à 73. Ce qui n’est pas banal. Pas banal, comme ce thriller entre Hyères-Toulon et l’ASA, qui s’est conclu au bout de deux prolongations sur un score de 96-100 en faveur des visiteurs alsaciens. Sur un score plus habituel, l’ADA Blois s’est en revanche fait surprendre à domicile par Rouen. Les verts prennent une longueur de retard sur le trio Pau-Orthez / Roanne / Vichy, qui continue sa marche en avant.

Plus d’informations à venir…

Tous les résultats :