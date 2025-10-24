Un Élan Béarnais toujours à l’Eure à Évreux

En déplacement à Évreux ce vendredi soir pour le compte de la 7e journée de championnat, l’Élan Béarnais s’est nettement imposé dans l’Eure (65-98) et conserve ainsi la première place au classement d’ÉLITE 2.

Retour gagnant pour Bastien Pinault et l’Élan Béarnais

Absent depuis la 2e journée de championnat en raison d’une opération de l’appendicite, Bastien Pinault (1,95 m, 32 ans) faisait son retour à la compétition ce vendredi soir. Un retour de poids pour l’Élan Béarnais, qui a pu s’appuyer sur l’efficacité et l’expérience de son capitaine. Face à une équipe de l’ALM très accrocheuse, l’EBPLO n’a pas mis longtemps à rentrer dans la partie. Si la tempête Benjamin a chamboulé le déplacement dans l’Eure, les hommes de Mickaël Hay ont retrouvé leurs fondamentaux défensifs, recette qui porte ses fruits et qui n’a de cesse de confirmer le très bon début de saison de Pau.

Un large succès collectif

Après une entame de match tambour battant et un 22 à 12 infligé en dix minutes, les coéquipiers de Bryce Nze (16 points, 9 rebonds et 2 passes décisives) et de Thomas Cornely (7 points, 3 rebonds et 12 passes décisives) ont poursuivi leurs efforts dans le deuxième quart-temps pour regagner les vestiaires avec 10 longueurs d’avance (33-43, 20′).

Une avance confortable acquise au terme d’une première mi-temps maîtrisée. Sur un nuage offensivement et toujours aussi sérieux en défense, les hommes de Mickaël Hay ont repris leur marche en avant au retour des vestiaires. Seydou Ndiaye (15 points, 5 rebonds et 2 passes décisives) et Fabio Milanese (13 points, 5 rebonds et 2 passes décisives) ont eu aussi grandement contribué au large succès palois ce vendredi soir dans l’Eure.

Une nouvelle victoire avec la manière qui permet aux Béarnais de conserver la première place du championnat d’ÉLITE 2