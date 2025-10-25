Avant de revenir en France, T.J. Shorts relève la tête : « Continuer à travailler pour trouver ma place dans l’équipe »

Pour la première fois de sa prodigieuse carrière, T.J. Shorts s’est retrouvé face à une situation d’échec. Affaibli par un virus lors de la préparation, le nouveau meneur du Panathinaïkos a raté son début de saison.

Une première sortie à 0 point, plusieurs autres rencontres poussives, et des statistiques qui plafonnaient à 4 points à 32% au bout de cinq matchs. Loin de son statut de membre du meilleur cinq de la compétition… Mais à Bologne, la légende de Paris a relevé la tête.

« Plus je joue, plus je me sens à l’aise »

Si le Panathinaïkos a concédé en Italie sa deuxième défaite de la saison, T.J. Shorts a enfin réussi à être performant en EuroLeague avec 15 points à 5/6, 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception. Des progrès qui se ressentaient déjà en ESAKE, lui qui restait sur un derby à 19 points face au Panathinaïkos puis un déplacement à 18 unités chez le Kolossos Rhodes de Milan Barbitch.

« Je vais continuer à travailler pour trouver ma place dans l’équipe », a promis l’Américano-Macédonien au micro de la chaîne grecque Nova. « Il faudra plus d’entraînements et plus de matchs encore. Plus je joue, plus je me sens à l’aise. Je vais continuer à travailler. »

Bientôt à Monaco et à… Paris

Une montée en puissance individuelle qui reste bienvenue à l’heure où sa place au Panathinaïkos était remise en question, le média BasketNews créant, par exemple, une petite controverse avec un article s’interrogeant sur les meilleures destinations en prêt pour Shorts.

What kind of bullshit article this is man yall really weird this shit lame asf https://t.co/OjERxd5Cki — Mathias Lessort (@ThiasLsf) October 24, 2025

De bon augure, aussi, avant deux déplacements à haute intensité émotionnelle pour T.J. Shorts. D’abord à Gaston-Médecin la semaine prochaine, pour un duel face à Monaco qui lui rappellera quelques bons souvenirs, puis à Paris le 11 novembre, la ville qui l’a fait roi…